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فيديو.. تعرَّف على حقيقة قصة المواطن الكويتي الذي ابتلعته الأرض!

بعد تداوُل السقوط المخيف بشبكات التواصل وتشكيك البعض في صحته

كشف المواطن الكويتي ناصر النمران، الذي ابتلعته حفرة في حديقة منزلهم بالكويت، وتناقلت مشهد سقوطه المخيف وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وشكك البعض في مصداقية الفيديو، أنه بخير، ولم يُصَب سوى ببعض الكدمات.. مشيرًا إلى أن الحفرة تتبع دورة مياه، أُزيلت منذ سنوات، ولم يتم ردمها بشكل جيد.

وفي التفاصيل، أوضح "النمران" لبرنامج "على السيف" أن المكان عبارة عن حديقة خلف المنزل، وكان يوجد فيها منذ أكثر من 15 سنة دورة مياه، وغرفة خاصة بعامل المنزل، وتمت إزالتها مند 10 سنوات. مشيرًا إلى أن الحفرة التي سقط فيها تابعة لدورة المياه تلك؛ إذ لم يتم ردمها بشكل صحيح، وتم نسيانها مع مرور السنوات.

وعن لحظة سقوطه في تلك الحفرة قال: عزمت في ذلك اليوم على تنظيف آثار الغرفة ودورة المياه من أجل تهيئة المكان لاستمتاع الأسرة والأولاد بالأجواء الشتوية، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أقف على الحفرة دون شعور ولا تفكير، ولا أعلم لماذا وقفت عليها. لافتًا إلى أنه بخير، ولم يُصَب سوى بكدمات خفيفة.

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فيديو.. تعرَّف على حقيقة قصة المواطن الكويتي الذي ابتلعته الأرض!
سبق

كشف المواطن الكويتي ناصر النمران، الذي ابتلعته حفرة في حديقة منزلهم بالكويت، وتناقلت مشهد سقوطه المخيف وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وشكك البعض في مصداقية الفيديو، أنه بخير، ولم يُصَب سوى ببعض الكدمات.. مشيرًا إلى أن الحفرة تتبع دورة مياه، أُزيلت منذ سنوات، ولم يتم ردمها بشكل جيد.

وفي التفاصيل، أوضح "النمران" لبرنامج "على السيف" أن المكان عبارة عن حديقة خلف المنزل، وكان يوجد فيها منذ أكثر من 15 سنة دورة مياه، وغرفة خاصة بعامل المنزل، وتمت إزالتها مند 10 سنوات. مشيرًا إلى أن الحفرة التي سقط فيها تابعة لدورة المياه تلك؛ إذ لم يتم ردمها بشكل صحيح، وتم نسيانها مع مرور السنوات.

وعن لحظة سقوطه في تلك الحفرة قال: عزمت في ذلك اليوم على تنظيف آثار الغرفة ودورة المياه من أجل تهيئة المكان لاستمتاع الأسرة والأولاد بالأجواء الشتوية، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أقف على الحفرة دون شعور ولا تفكير، ولا أعلم لماذا وقفت عليها. لافتًا إلى أنه بخير، ولم يُصَب سوى بكدمات خفيفة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:39 PM

فيديو.. تعرَّف على حقيقة قصة المواطن الكويتي الذي ابتلعته الأرض!

بعد تداوُل السقوط المخيف بشبكات التواصل وتشكيك البعض في صحته

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
6,346

كشف المواطن الكويتي ناصر النمران، الذي ابتلعته حفرة في حديقة منزلهم بالكويت، وتناقلت مشهد سقوطه المخيف وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وشكك البعض في مصداقية الفيديو، أنه بخير، ولم يُصَب سوى ببعض الكدمات.. مشيرًا إلى أن الحفرة تتبع دورة مياه، أُزيلت منذ سنوات، ولم يتم ردمها بشكل جيد.

وفي التفاصيل، أوضح "النمران" لبرنامج "على السيف" أن المكان عبارة عن حديقة خلف المنزل، وكان يوجد فيها منذ أكثر من 15 سنة دورة مياه، وغرفة خاصة بعامل المنزل، وتمت إزالتها مند 10 سنوات. مشيرًا إلى أن الحفرة التي سقط فيها تابعة لدورة المياه تلك؛ إذ لم يتم ردمها بشكل صحيح، وتم نسيانها مع مرور السنوات.

وعن لحظة سقوطه في تلك الحفرة قال: عزمت في ذلك اليوم على تنظيف آثار الغرفة ودورة المياه من أجل تهيئة المكان لاستمتاع الأسرة والأولاد بالأجواء الشتوية، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أقف على الحفرة دون شعور ولا تفكير، ولا أعلم لماذا وقفت عليها. لافتًا إلى أنه بخير، ولم يُصَب سوى بكدمات خفيفة.

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