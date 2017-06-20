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الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة

"المدني" دعا إلى اتباع الإرشادات وأخذ الحيطة والحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والمندق، والمخواة، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والمندق، والمخواة، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:01 AM

الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة

"المدني" دعا إلى اتباع الإرشادات وأخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
3
2,388

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والمندق، والمخواة، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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