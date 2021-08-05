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عمالة إفريقية تحول جبل غراب بمكة إلى سكراب.. والأمانة تضبط وتصادر

أكدت متابعة المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية والتصدي للظواهر السلبية

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- موقعًا مخالفًا للسكراب في جبل غراب بحي الرصيفة بمكة المكرمة يدار من قِبَل عمالة مخالفة من الجالية الإفريقية.

وأشارت بلدية المسفلة، إلى مصادرة 9 أطنان من السكراب، ومواد كهربائية، وأخشاب مخزنة بطرق عشوائية خلال الحملة التي نفّذتها بمشاركة الإدارة العامة للنظافة؛ لافتةً إلى تكثيف أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية، وإيقاف الأسواق العشوائية المخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة متابعة المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتصدي للظواهر السلبية كافة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين؛ داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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عمالة إفريقية تحول جبل غراب بمكة إلى سكراب.. والأمانة تضبط وتصادر
سبق

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- موقعًا مخالفًا للسكراب في جبل غراب بحي الرصيفة بمكة المكرمة يدار من قِبَل عمالة مخالفة من الجالية الإفريقية.

وأشارت بلدية المسفلة، إلى مصادرة 9 أطنان من السكراب، ومواد كهربائية، وأخشاب مخزنة بطرق عشوائية خلال الحملة التي نفّذتها بمشاركة الإدارة العامة للنظافة؛ لافتةً إلى تكثيف أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية، وإيقاف الأسواق العشوائية المخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة متابعة المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتصدي للظواهر السلبية كافة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين؛ داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:22 AM

عمالة إفريقية تحول جبل غراب بمكة إلى سكراب.. والأمانة تضبط وتصادر

أكدت متابعة المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية والتصدي للظواهر السلبية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية- موقعًا مخالفًا للسكراب في جبل غراب بحي الرصيفة بمكة المكرمة يدار من قِبَل عمالة مخالفة من الجالية الإفريقية.

وأشارت بلدية المسفلة، إلى مصادرة 9 أطنان من السكراب، ومواد كهربائية، وأخشاب مخزنة بطرق عشوائية خلال الحملة التي نفّذتها بمشاركة الإدارة العامة للنظافة؛ لافتةً إلى تكثيف أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية، وإيقاف الأسواق العشوائية المخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة متابعة المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتصدي للظواهر السلبية كافة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين؛ داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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