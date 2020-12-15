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219 جولة رقابية تنفذها أمانة تبوك في أسواق المنطقة اليوم

الجهود أسفرت عن إغلاق 14 محلاً تجارياً وإنذار 51 آخرين

نفّذت أمانة منطقة تبوك اليوم، 219 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية المستمرة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب التعليمات البلدية.

ونتج عن الجولات الرقابية إغلاق 14 محلاً وإنذار 51 آخرين، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، كما تم مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 55 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ خطتها الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الشكاوى التي تُعنى بالخدمات البلدية في المنطقة، وذلك عبر مركز البلاغات (940).

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219 جولة رقابية تنفذها أمانة تبوك في أسواق المنطقة اليوم
سبق

نفّذت أمانة منطقة تبوك اليوم، 219 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية المستمرة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب التعليمات البلدية.

ونتج عن الجولات الرقابية إغلاق 14 محلاً وإنذار 51 آخرين، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، كما تم مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 55 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ خطتها الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الشكاوى التي تُعنى بالخدمات البلدية في المنطقة، وذلك عبر مركز البلاغات (940).

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:56 PM

219 جولة رقابية تنفذها أمانة تبوك في أسواق المنطقة اليوم

الجهود أسفرت عن إغلاق 14 محلاً تجارياً وإنذار 51 آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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نفّذت أمانة منطقة تبوك اليوم، 219 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية المستمرة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب التعليمات البلدية.

ونتج عن الجولات الرقابية إغلاق 14 محلاً وإنذار 51 آخرين، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، كما تم مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 55 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ خطتها الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الشكاوى التي تُعنى بالخدمات البلدية في المنطقة، وذلك عبر مركز البلاغات (940).

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