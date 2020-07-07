أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".
وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.
إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-07
أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".
وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
08:57 AM
إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية
أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".
وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.