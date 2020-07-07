النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط  محل ملابس مقلدة لماركات عالمية

الوزارة: جارٍ اتخاذ الاجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".. انتهاك لنظام العلامات

أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط  محل ملابس مقلدة لماركات عالمية
سبق

أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
08:57 AM

إعلان على "سناب شات" يقود "التجارة" إلى ضبط  محل ملابس مقلدة لماركات عالمية

الوزارة: جارٍ اتخاذ الاجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".. انتهاك لنظام العلامات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,622

أعلنت وزارة التجارة ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,837
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,609
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,851

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة