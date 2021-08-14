النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 609 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1651 خلال الـ24 ساعة الماضية

﻿رئيس نادي "ضمك": قدمنا مباراة جيدة أمام فريق عملاق له جماهير عظيمة

علّق صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك على النتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه أمام النصر، مساء أمس، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي.

وقال أبو نخاع مغردًا: "هاردلك لكل محبّي ضمك، قدمنا مباراة كبداية جيدة أمام فريق عملاق وجمهور عظيم وأعضاء شرف داعمين وإدارة محترمة، ألف مبروك".

‏وأضاف: "أمامنا عمل كبير، لدينا الثقة في الجميع سنعمل كل ما بوسعنا لإسعاد جمهور فارس الجنوب".

وانتهت المباراة التي جمعت فريقَي النصر وضمك بفوز الأول بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
﻿رئيس نادي "ضمك": قدمنا مباراة جيدة أمام فريق عملاق له جماهير عظيمة
سبق

علّق صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك على النتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه أمام النصر، مساء أمس، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي.

وقال أبو نخاع مغردًا: "هاردلك لكل محبّي ضمك، قدمنا مباراة كبداية جيدة أمام فريق عملاق وجمهور عظيم وأعضاء شرف داعمين وإدارة محترمة، ألف مبروك".

‏وأضاف: "أمامنا عمل كبير، لدينا الثقة في الجميع سنعمل كل ما بوسعنا لإسعاد جمهور فارس الجنوب".

وانتهت المباراة التي جمعت فريقَي النصر وضمك بفوز الأول بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:05 PM

﻿رئيس نادي "ضمك": قدمنا مباراة جيدة أمام فريق عملاق له جماهير عظيمة

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
2,397

علّق صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك على النتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه أمام النصر، مساء أمس، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي.

وقال أبو نخاع مغردًا: "هاردلك لكل محبّي ضمك، قدمنا مباراة كبداية جيدة أمام فريق عملاق وجمهور عظيم وأعضاء شرف داعمين وإدارة محترمة، ألف مبروك".

‏وأضاف: "أمامنا عمل كبير، لدينا الثقة في الجميع سنعمل كل ما بوسعنا لإسعاد جمهور فارس الجنوب".

وانتهت المباراة التي جمعت فريقَي النصر وضمك بفوز الأول بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,702
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,342
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,628
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة