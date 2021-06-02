النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تحتل المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار

الأمانة: ضمن دراسة أجرتها شركة دوجو العالمية

احتلت مدينة الرياض المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: ضمن دراسة أجرتها شركة عالمية.. 6 معايير تضع #الرياض في المرتبة 14 دولياً؛ لتتصدّر الدول العربية في مجالَي الطموح والابتكار.

وتابعت، اعتمدت معايير الدراسة الدولية على 6 أمور، هي: حصة الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وعدد سكان المدينة، والمستوى التعليمي، وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، وكلفة إطلاق عمل جديد، وعدد الشركات الناشئة المسجلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تحتل المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار
سبق

احتلت مدينة الرياض المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: ضمن دراسة أجرتها شركة عالمية.. 6 معايير تضع #الرياض في المرتبة 14 دولياً؛ لتتصدّر الدول العربية في مجالَي الطموح والابتكار.

وتابعت، اعتمدت معايير الدراسة الدولية على 6 أمور، هي: حصة الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وعدد سكان المدينة، والمستوى التعليمي، وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، وكلفة إطلاق عمل جديد، وعدد الشركات الناشئة المسجلة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:32 AM

الرياض تحتل المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار

الأمانة: ضمن دراسة أجرتها شركة دوجو العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
608

احتلت مدينة الرياض المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: ضمن دراسة أجرتها شركة عالمية.. 6 معايير تضع #الرياض في المرتبة 14 دولياً؛ لتتصدّر الدول العربية في مجالَي الطموح والابتكار.

وتابعت، اعتمدت معايير الدراسة الدولية على 6 أمور، هي: حصة الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وعدد سكان المدينة، والمستوى التعليمي، وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، وكلفة إطلاق عمل جديد، وعدد الشركات الناشئة المسجلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,863
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة