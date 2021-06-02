الرياض تحتل المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار

احتلت مدينة الرياض المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار.
وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: ضمن دراسة أجرتها شركة عالمية.. 6 معايير تضع #الرياض في المرتبة 14 دولياً؛ لتتصدّر الدول العربية في مجالَي الطموح والابتكار.
وتابعت، اعتمدت معايير الدراسة الدولية على 6 أمور، هي: حصة الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وعدد سكان المدينة، والمستوى التعليمي، وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، وكلفة إطلاق عمل جديد، وعدد الشركات الناشئة المسجلة.
احتلت مدينة الرياض المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار.
وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: ضمن دراسة أجرتها شركة عالمية.. 6 معايير تضع #الرياض في المرتبة 14 دولياً؛ لتتصدّر الدول العربية في مجالَي الطموح والابتكار.
وتابعت، اعتمدت معايير الدراسة الدولية على 6 أمور، هي: حصة الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وعدد سكان المدينة، والمستوى التعليمي، وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، وكلفة إطلاق عمل جديد، وعدد الشركات الناشئة المسجلة.
احتلت مدينة الرياض المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار.
وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: ضمن دراسة أجرتها شركة عالمية.. 6 معايير تضع #الرياض في المرتبة 14 دولياً؛ لتتصدّر الدول العربية في مجالَي الطموح والابتكار.
وتابعت، اعتمدت معايير الدراسة الدولية على 6 أمور، هي: حصة الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وعدد سكان المدينة، والمستوى التعليمي، وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، وكلفة إطلاق عمل جديد، وعدد الشركات الناشئة المسجلة.