الرياض تحتل المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار

الأمانة: ضمن دراسة أجرتها شركة دوجو العالمية

احتلت مدينة الرياض المرتبة 14 دولياً في الطموح والابتكار.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: ضمن دراسة أجرتها شركة عالمية.. 6 معايير تضع #الرياض في المرتبة 14 دولياً؛ لتتصدّر الدول العربية في مجالَي الطموح والابتكار.

وتابعت، اعتمدت معايير الدراسة الدولية على 6 أمور، هي: حصة الفرد من الناتج الوطني الإجمالي، وعدد سكان المدينة، والمستوى التعليمي، وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، وكلفة إطلاق عمل جديد، وعدد الشركات الناشئة المسجلة.