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"قرقاش": أزمة قطر في ذكراها الثالثة "لا تستحق التعليق"

أكّد قناعته بأن الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية، أنور قرقاش؛ بأنه لا يرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، مؤكداً افتراق المسارات وتغيُّر الخليج، وأنه لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه.

وقال "قرقاش"؛ في تدوينة نشرها على حسابه في "تويتر": أسباب الأزمة معروفة، والحل كذلك معروف، وسيأتي في أوانه.

وأشار إلى أن النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارات أنور قرقاش

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": أزمة قطر في ذكراها الثالثة "لا تستحق التعليق"
سبق

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية، أنور قرقاش؛ بأنه لا يرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، مؤكداً افتراق المسارات وتغيُّر الخليج، وأنه لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه.

وقال "قرقاش"؛ في تدوينة نشرها على حسابه في "تويتر": أسباب الأزمة معروفة، والحل كذلك معروف، وسيأتي في أوانه.

وأشار إلى أن النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:08 PM

"قرقاش": أزمة قطر في ذكراها الثالثة "لا تستحق التعليق"

أكّد قناعته بأن الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
3,623

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية، أنور قرقاش؛ بأنه لا يرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، مؤكداً افتراق المسارات وتغيُّر الخليج، وأنه لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه.

وقال "قرقاش"؛ في تدوينة نشرها على حسابه في "تويتر": أسباب الأزمة معروفة، والحل كذلك معروف، وسيأتي في أوانه.

وأشار إلى أن النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل.

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