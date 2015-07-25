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350 أضحية توزعها "أيتام جدة" على 700 أسرة تزامنًا مع موسم الحج

"ناقرو": تم شراء الأضاحي وذبحها وتقديمها وفق الإجراءات الاحترازية

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 350 أضحية تم توفيرها بدعم من المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مهندس محمد ناقرو أن هذا المشروع جاء بالتزامن مع موسم الحج، وطرحته الجمعية تحت وسم #أسعد_الأيتام_بأضحيتك لحث المجتمع على دعم الأيتام من خلال تقديم الأضاحي لهم ولأسرهم.

وأشاد ناقرو بالتفاعل الكبير الذي حظي به المشروع من المجتمع، ما يدل على مستوى الوعي الكبير بأهمية التكافل المجتمعي، والتعاون في تحسين جودة حياة الأفراد وأسرهم، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن مشروع أضحية يتيم استفاد منه قرابة 700 أسرة، تم شراء الأضاحي وذبحها وتقديمها لهم وفق أعلى المواصفات الصحية، والإجراءات الوقائية، وتم إيصالها لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن حملة أنت أملهم التي تنفذها جمعية رعاية الأيتام بجدة كإحدى حملاتها التي ترعى الأيتام تعليميًا وإغاثيًا وتنمويًا ومعيشيًا، وتقدم لهم مجموعة من الخدمات النوعية وفق فريق عمل مؤهل ومتخصص.

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350 أضحية توزعها "أيتام جدة" على 700 أسرة تزامنًا مع موسم الحج
سبق

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 350 أضحية تم توفيرها بدعم من المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مهندس محمد ناقرو أن هذا المشروع جاء بالتزامن مع موسم الحج، وطرحته الجمعية تحت وسم #أسعد_الأيتام_بأضحيتك لحث المجتمع على دعم الأيتام من خلال تقديم الأضاحي لهم ولأسرهم.

وأشاد ناقرو بالتفاعل الكبير الذي حظي به المشروع من المجتمع، ما يدل على مستوى الوعي الكبير بأهمية التكافل المجتمعي، والتعاون في تحسين جودة حياة الأفراد وأسرهم، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن مشروع أضحية يتيم استفاد منه قرابة 700 أسرة، تم شراء الأضاحي وذبحها وتقديمها لهم وفق أعلى المواصفات الصحية، والإجراءات الوقائية، وتم إيصالها لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن حملة أنت أملهم التي تنفذها جمعية رعاية الأيتام بجدة كإحدى حملاتها التي ترعى الأيتام تعليميًا وإغاثيًا وتنمويًا ومعيشيًا، وتقدم لهم مجموعة من الخدمات النوعية وفق فريق عمل مؤهل ومتخصص.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:29 PM

350 أضحية توزعها "أيتام جدة" على 700 أسرة تزامنًا مع موسم الحج

"ناقرو": تم شراء الأضاحي وذبحها وتقديمها وفق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 350 أضحية تم توفيرها بدعم من المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مهندس محمد ناقرو أن هذا المشروع جاء بالتزامن مع موسم الحج، وطرحته الجمعية تحت وسم #أسعد_الأيتام_بأضحيتك لحث المجتمع على دعم الأيتام من خلال تقديم الأضاحي لهم ولأسرهم.

وأشاد ناقرو بالتفاعل الكبير الذي حظي به المشروع من المجتمع، ما يدل على مستوى الوعي الكبير بأهمية التكافل المجتمعي، والتعاون في تحسين جودة حياة الأفراد وأسرهم، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن مشروع أضحية يتيم استفاد منه قرابة 700 أسرة، تم شراء الأضاحي وذبحها وتقديمها لهم وفق أعلى المواصفات الصحية، والإجراءات الوقائية، وتم إيصالها لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن حملة أنت أملهم التي تنفذها جمعية رعاية الأيتام بجدة كإحدى حملاتها التي ترعى الأيتام تعليميًا وإغاثيًا وتنمويًا ومعيشيًا، وتقدم لهم مجموعة من الخدمات النوعية وفق فريق عمل مؤهل ومتخصص.

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