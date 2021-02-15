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الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وقال إنه سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان من الديوان الملكي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4/ 7/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز
سبق

أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وقال إنه سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان من الديوان الملكي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4/ 7/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
04:06 PM

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وقال إنه سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان من الديوان الملكي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4/ 7/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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