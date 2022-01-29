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جازان.. ضبط 10 "كلجم حشيش" بمركز عثوان مخبَّأة في تجاويف مركبة

ضبطت شرطة منطقة جازان مواطنًا بحوزته 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في مركز عثوان، كانت مخبَّأة داخل تجاويف مركبة أُعدت لذلك.

وتفصيلاً، قالت شرطة جازان إن نقطة الضبط الأمني بمركز عثوان في محافظة الدائر، بمشاركة من حرس الحدود، تمكنت من ضبط (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبَّأة في تجاويف مركبة.

وبيَّنت "شرطة جازان" أن المركبة يقودها مواطن؛ وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

شرطة جازان

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جازان.. ضبط 10 "كلجم حشيش" بمركز عثوان مخبَّأة في تجاويف مركبة
سبق

ضبطت شرطة منطقة جازان مواطنًا بحوزته 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في مركز عثوان، كانت مخبَّأة داخل تجاويف مركبة أُعدت لذلك.

وتفصيلاً، قالت شرطة جازان إن نقطة الضبط الأمني بمركز عثوان في محافظة الدائر، بمشاركة من حرس الحدود، تمكنت من ضبط (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبَّأة في تجاويف مركبة.

وبيَّنت "شرطة جازان" أن المركبة يقودها مواطن؛ وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
11:28 PM

جازان.. ضبط 10 "كلجم حشيش" بمركز عثوان مخبَّأة في تجاويف مركبة

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قاسم الخبراني - جازان
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4,531

ضبطت شرطة منطقة جازان مواطنًا بحوزته 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في مركز عثوان، كانت مخبَّأة داخل تجاويف مركبة أُعدت لذلك.

وتفصيلاً، قالت شرطة جازان إن نقطة الضبط الأمني بمركز عثوان في محافظة الدائر، بمشاركة من حرس الحدود، تمكنت من ضبط (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبَّأة في تجاويف مركبة.

وبيَّنت "شرطة جازان" أن المركبة يقودها مواطن؛ وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

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