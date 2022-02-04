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تحت شعار "يوم بدينا".. إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس

تحمل مضامين ترمز لأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية

أُعلنت اليوم الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، التي تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة، ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية؛ إذ يظهر في منتصف الشعار أيقونة "رجل يحمل راية" في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي، والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.

ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز، هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.

وكتبت عبارة "يوم التأسيس - 1727م" بخط مستلهم من مخطوطات عديدة، وثَّقت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلة لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.

وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار "يوم بدينا" لتعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسخة للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.

يوم التأسيس الدولة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت شعار "يوم بدينا".. إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس
سبق

أُعلنت اليوم الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، التي تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة، ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية؛ إذ يظهر في منتصف الشعار أيقونة "رجل يحمل راية" في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي، والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.

ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز، هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.

وكتبت عبارة "يوم التأسيس - 1727م" بخط مستلهم من مخطوطات عديدة، وثَّقت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلة لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.

وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار "يوم بدينا" لتعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسخة للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
09:32 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
10:08 PM

تحت شعار "يوم بدينا".. إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس

تحمل مضامين ترمز لأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,006

أُعلنت اليوم الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، التي تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة، ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية؛ إذ يظهر في منتصف الشعار أيقونة "رجل يحمل راية" في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي، والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.

ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز، هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.

وكتبت عبارة "يوم التأسيس - 1727م" بخط مستلهم من مخطوطات عديدة، وثَّقت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلة لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.

وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار "يوم بدينا" لتعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسخة للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.

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