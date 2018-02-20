أمير الرياض يستقبل نائب عمدة موسكو

بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

ورحب الأمير فيصل بن بندر في بداية الاستقبال بنائب عمدة موسكو والوفد المرافق, متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أمين منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.