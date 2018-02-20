النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يستقبل نائب عمدة موسكو

بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

ورحب الأمير فيصل بن بندر في بداية الاستقبال بنائب عمدة موسكو والوفد المرافق, متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أمين منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يستقبل نائب عمدة موسكو
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

ورحب الأمير فيصل بن بندر في بداية الاستقبال بنائب عمدة موسكو والوفد المرافق, متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أمين منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
07:18 PM

أمير الرياض يستقبل نائب عمدة موسكو

بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,022

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

ورحب الأمير فيصل بن بندر في بداية الاستقبال بنائب عمدة موسكو والوفد المرافق, متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أمين منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة