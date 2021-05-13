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وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

"ريفلين": ما تشهده العديد من البلدات "حرب أهلية لا معنى لها"

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، باستدعاء عشر سرايا من دوريات حرس الحدود الاحتياطية، للمساعدة في التعامل مع أحد أسوأ الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل حدود الـ48.

ودعا القادة السياسيون الإسرائيليون إلى الهدوء، عقب موجة من العنف اجتاحت الشوارع، إثر المواجهات مع غزة.

ووصف الرئيس رؤوفين ريفلين اندلاع أعمال عنف وشغب ومواجهات في العديد من البلدات والمدن بأنها "حرب أهلية لا معنى لها".

وأثار مقطع مصور لسائق عربي وهو ينتزع من سيارته عنوة، ويضرب على يد متطرفين يهود في إحدى ضواحي تل أبيب غضبًا عارمًا.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أحداث العنف بين الفلسطينيين واليهود بالقول إنه "ليس ثمة شيء يمكن أن يبرر قيام اليهود بقتل العرب دون محاكمة أو قيام العرب بقتل اليهود".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود
سبق

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، باستدعاء عشر سرايا من دوريات حرس الحدود الاحتياطية، للمساعدة في التعامل مع أحد أسوأ الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل حدود الـ48.

ودعا القادة السياسيون الإسرائيليون إلى الهدوء، عقب موجة من العنف اجتاحت الشوارع، إثر المواجهات مع غزة.

ووصف الرئيس رؤوفين ريفلين اندلاع أعمال عنف وشغب ومواجهات في العديد من البلدات والمدن بأنها "حرب أهلية لا معنى لها".

وأثار مقطع مصور لسائق عربي وهو ينتزع من سيارته عنوة، ويضرب على يد متطرفين يهود في إحدى ضواحي تل أبيب غضبًا عارمًا.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أحداث العنف بين الفلسطينيين واليهود بالقول إنه "ليس ثمة شيء يمكن أن يبرر قيام اليهود بقتل العرب دون محاكمة أو قيام العرب بقتل اليهود".

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
04:05 PM

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

"ريفلين": ما تشهده العديد من البلدات "حرب أهلية لا معنى لها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، باستدعاء عشر سرايا من دوريات حرس الحدود الاحتياطية، للمساعدة في التعامل مع أحد أسوأ الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل حدود الـ48.

ودعا القادة السياسيون الإسرائيليون إلى الهدوء، عقب موجة من العنف اجتاحت الشوارع، إثر المواجهات مع غزة.

ووصف الرئيس رؤوفين ريفلين اندلاع أعمال عنف وشغب ومواجهات في العديد من البلدات والمدن بأنها "حرب أهلية لا معنى لها".

وأثار مقطع مصور لسائق عربي وهو ينتزع من سيارته عنوة، ويضرب على يد متطرفين يهود في إحدى ضواحي تل أبيب غضبًا عارمًا.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أحداث العنف بين الفلسطينيين واليهود بالقول إنه "ليس ثمة شيء يمكن أن يبرر قيام اليهود بقتل العرب دون محاكمة أو قيام العرب بقتل اليهود".

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