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انطلاقة قوية لبرنامج مواهب الغناء "صوتك أقوى"

شهدت أولى حلقاته تقديم مواهب مميزة

انطلق مساء السبت على قناة "SBC" برنامج المواهب الغنائية "صوتك أقوى"، النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat me if u can"، ليصبح أول برنامج غنائي سعودي يبثُّ إلى العالم.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج تقديم أصوات مميزة ومواهب لفتت الأنظار بشكل كبير، وحقق المتسابق أمير من جدة التأهل إلى النهائيات، فيما اختارت الفنانة داليا المبارك، التي تفوقت على الفنان عايض يوسف في جمع النقاط، المتسابقين: ليان من الرياض وتركي الصالح من الرياض للمواصلة في البرنامج من خلال الحلقة القادمة.

ويتنافس في كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى" 10 متسابقين، يقدمون عروضًا غنائية أمام لجنة التحكيم، والمكونة من: الفنان عايض يوسف، والفنانة داليا مبارك. وبحسب قواعد البرنامج، تختار لجنة التحكيم كل متسابقين اثنين يتنافسان ضد بعضهما، دون أن يكون للمتسابق فكرة عن موعد تواجده على المسرح، أو الأغنية التي سيؤديها، أو المتسابق الخصم.

وفي نهاية كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى"، يقرر الجمهور الموهوبين الذين سيغادرون البرنامج، ويتأهل موهوب واحد فقط للحلقة النهائية التي ستقام في الأسبوع الحادي عشر، أما الوصيفان الثاني والثالث فسيواصلان المنافسة في الحلقة التالية مع 8 مواهب غنائية جديدة.

وكانت ليان ومرام من جدة قد أطلقتا شارة البداية من خلال تنافسهما على المسرح، لتخطف ليان التأهل من خلال تصويت الجمهور، وفي الدويتو الثاني تفوق يحيى الشهري على نايف الشراري، وأبعد حمزة العبدالله المتسابق سليمان بعد التفوق عليه في الدويتو الثالث، ونجح تركي الصالح في الفوز بالدويتو الرابع على حساب راكان الصالح، بعدها عاد يحيى الشهري ليتفوق على حمزة في الدويتو الخامس، قبل أن يخسر من أمير في الدويتو السادس، وظل أمير بعدها طرفًا ثابتًا في الدويتو السابع؛ حيث تفوق على تركي الصالح، وفي الدويتو الثامن على أحمد، وفي الدويتو التاسع على ليان.

ويأتي برنامج المواهب الغنائية العالمي "صوتك أقوى" لاكتشاف المواهب السعودية، ومنحها فرصة الغناء أمام الجمهور العربي؛ مما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم والانطلاق في عالم الغناء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاقة قوية لبرنامج مواهب الغناء "صوتك أقوى"
سبق

انطلق مساء السبت على قناة "SBC" برنامج المواهب الغنائية "صوتك أقوى"، النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat me if u can"، ليصبح أول برنامج غنائي سعودي يبثُّ إلى العالم.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج تقديم أصوات مميزة ومواهب لفتت الأنظار بشكل كبير، وحقق المتسابق أمير من جدة التأهل إلى النهائيات، فيما اختارت الفنانة داليا المبارك، التي تفوقت على الفنان عايض يوسف في جمع النقاط، المتسابقين: ليان من الرياض وتركي الصالح من الرياض للمواصلة في البرنامج من خلال الحلقة القادمة.

ويتنافس في كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى" 10 متسابقين، يقدمون عروضًا غنائية أمام لجنة التحكيم، والمكونة من: الفنان عايض يوسف، والفنانة داليا مبارك. وبحسب قواعد البرنامج، تختار لجنة التحكيم كل متسابقين اثنين يتنافسان ضد بعضهما، دون أن يكون للمتسابق فكرة عن موعد تواجده على المسرح، أو الأغنية التي سيؤديها، أو المتسابق الخصم.

وفي نهاية كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى"، يقرر الجمهور الموهوبين الذين سيغادرون البرنامج، ويتأهل موهوب واحد فقط للحلقة النهائية التي ستقام في الأسبوع الحادي عشر، أما الوصيفان الثاني والثالث فسيواصلان المنافسة في الحلقة التالية مع 8 مواهب غنائية جديدة.

وكانت ليان ومرام من جدة قد أطلقتا شارة البداية من خلال تنافسهما على المسرح، لتخطف ليان التأهل من خلال تصويت الجمهور، وفي الدويتو الثاني تفوق يحيى الشهري على نايف الشراري، وأبعد حمزة العبدالله المتسابق سليمان بعد التفوق عليه في الدويتو الثالث، ونجح تركي الصالح في الفوز بالدويتو الرابع على حساب راكان الصالح، بعدها عاد يحيى الشهري ليتفوق على حمزة في الدويتو الخامس، قبل أن يخسر من أمير في الدويتو السادس، وظل أمير بعدها طرفًا ثابتًا في الدويتو السابع؛ حيث تفوق على تركي الصالح، وفي الدويتو الثامن على أحمد، وفي الدويتو التاسع على ليان.

ويأتي برنامج المواهب الغنائية العالمي "صوتك أقوى" لاكتشاف المواهب السعودية، ومنحها فرصة الغناء أمام الجمهور العربي؛ مما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم والانطلاق في عالم الغناء.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
07:29 PM

انطلاقة قوية لبرنامج مواهب الغناء "صوتك أقوى"

شهدت أولى حلقاته تقديم مواهب مميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق مساء السبت على قناة "SBC" برنامج المواهب الغنائية "صوتك أقوى"، النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat me if u can"، ليصبح أول برنامج غنائي سعودي يبثُّ إلى العالم.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج تقديم أصوات مميزة ومواهب لفتت الأنظار بشكل كبير، وحقق المتسابق أمير من جدة التأهل إلى النهائيات، فيما اختارت الفنانة داليا المبارك، التي تفوقت على الفنان عايض يوسف في جمع النقاط، المتسابقين: ليان من الرياض وتركي الصالح من الرياض للمواصلة في البرنامج من خلال الحلقة القادمة.

ويتنافس في كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى" 10 متسابقين، يقدمون عروضًا غنائية أمام لجنة التحكيم، والمكونة من: الفنان عايض يوسف، والفنانة داليا مبارك. وبحسب قواعد البرنامج، تختار لجنة التحكيم كل متسابقين اثنين يتنافسان ضد بعضهما، دون أن يكون للمتسابق فكرة عن موعد تواجده على المسرح، أو الأغنية التي سيؤديها، أو المتسابق الخصم.

وفي نهاية كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى"، يقرر الجمهور الموهوبين الذين سيغادرون البرنامج، ويتأهل موهوب واحد فقط للحلقة النهائية التي ستقام في الأسبوع الحادي عشر، أما الوصيفان الثاني والثالث فسيواصلان المنافسة في الحلقة التالية مع 8 مواهب غنائية جديدة.

وكانت ليان ومرام من جدة قد أطلقتا شارة البداية من خلال تنافسهما على المسرح، لتخطف ليان التأهل من خلال تصويت الجمهور، وفي الدويتو الثاني تفوق يحيى الشهري على نايف الشراري، وأبعد حمزة العبدالله المتسابق سليمان بعد التفوق عليه في الدويتو الثالث، ونجح تركي الصالح في الفوز بالدويتو الرابع على حساب راكان الصالح، بعدها عاد يحيى الشهري ليتفوق على حمزة في الدويتو الخامس، قبل أن يخسر من أمير في الدويتو السادس، وظل أمير بعدها طرفًا ثابتًا في الدويتو السابع؛ حيث تفوق على تركي الصالح، وفي الدويتو الثامن على أحمد، وفي الدويتو التاسع على ليان.

ويأتي برنامج المواهب الغنائية العالمي "صوتك أقوى" لاكتشاف المواهب السعودية، ومنحها فرصة الغناء أمام الجمهور العربي؛ مما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم والانطلاق في عالم الغناء.

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