أمير جازان عن "آل الشيخ" وزيارته للمنطقة: سعدنا ونثمن جهودكم

أشاد بما يبذله الوزير من متابعة للمشاريع والقطاعات واحتياج الفرع

نوه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بالجهود التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في متابعة ودعم مشاريع الشؤون الإسلامية بالمنطقة، مشيداً بالزيارة التي قام بها لتفقد قطاعات الوزارة بالمنطقة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.



جاء ذلك في تغريدة للأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" تزامناً مع ختام الزيارة التي قام بها وزير الإسلامية للمنطقة؛ حيث قال: "سعدنا بزيارة معاليكم التفقدية لمنطقة ⁧#جازان⁩ ، ونثمن جهود ومتابعة فضيلتكم لمشاريع واحتياجات فرع ⁧#الشؤون_الإسلامية⁩ بالمنطقة ومحافظاتها".



واختتم أمير منطقة جازان تغريدته بسؤال المولى -عز وجل- لوزير الشؤون الإسلامية بالتوفيق والسداد وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.



وكان وزير الشؤون الإسلامية قد اختتم زيارته لجازان التي شهدت لقاءات وتفقدًا لقطاعات الشؤون الإسلامية وتدشين عدد من البرامج والمشاريع، وزيارة قيادة حرس الحدود، وشاركت "سبق" بتغطيتها عبر تقارير حصرية لحظة بلحظة.