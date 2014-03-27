النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التلفزيون المصري يستعرض 3 مشاريع نفّذها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف لأول مرة بالتاريخ

نوه بإصدار تراجم لمعاني القرآن بلغتَيْن يتحدث بهما أكثر من 70 مليون مسلم

استعرض التلفزيون المصري الرسمي عبر نشرات الأخبار الرئيسية أمس الجمعة ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من إنجاز ثلاثة من المشاريع المهمة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، التي تعد نقلة نوعية في مجال طباعة المصحف الشريف.

وتفصيلاً، أشاد بإصدار نسخ من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية "اللهجة الكرمانجية"، والكنادية، وإصدار نسخة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

يُشار إلى أن ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية ستخدم نحو 20 مليون ناطق في العراق، ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية، ويُتحدَّث بها في الموصل بالعراق، وتمتد إلى القفقاز في روسيا. واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية، وهي لهجة أدبية متطورة، ويُتحدَّث بها بين إيران وكردستان في العراق.

والمشروع الثاني هو ترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية، وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند، وهي لغة ولاية كرناتكا، ويتحدث بها نحو 50 مليون ناطق في تلك البلدة.

يُذكر أن هذه المشروعات تأتي مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة لإيصال نسخ المجمع الذي يعتبر أكبر مطبعة في العالم تخدم القرآن الكريم، وساهمت في إيصاله للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التلفزيون المصري يستعرض 3 مشاريع نفّذها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف لأول مرة بالتاريخ
سبق

استعرض التلفزيون المصري الرسمي عبر نشرات الأخبار الرئيسية أمس الجمعة ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من إنجاز ثلاثة من المشاريع المهمة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، التي تعد نقلة نوعية في مجال طباعة المصحف الشريف.

وتفصيلاً، أشاد بإصدار نسخ من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية "اللهجة الكرمانجية"، والكنادية، وإصدار نسخة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

يُشار إلى أن ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية ستخدم نحو 20 مليون ناطق في العراق، ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية، ويُتحدَّث بها في الموصل بالعراق، وتمتد إلى القفقاز في روسيا. واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية، وهي لهجة أدبية متطورة، ويُتحدَّث بها بين إيران وكردستان في العراق.

والمشروع الثاني هو ترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية، وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند، وهي لغة ولاية كرناتكا، ويتحدث بها نحو 50 مليون ناطق في تلك البلدة.

يُذكر أن هذه المشروعات تأتي مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة لإيصال نسخ المجمع الذي يعتبر أكبر مطبعة في العالم تخدم القرآن الكريم، وساهمت في إيصاله للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:28 AM

التلفزيون المصري يستعرض 3 مشاريع نفّذها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف لأول مرة بالتاريخ

نوه بإصدار تراجم لمعاني القرآن بلغتَيْن يتحدث بهما أكثر من 70 مليون مسلم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
994

استعرض التلفزيون المصري الرسمي عبر نشرات الأخبار الرئيسية أمس الجمعة ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من إنجاز ثلاثة من المشاريع المهمة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، التي تعد نقلة نوعية في مجال طباعة المصحف الشريف.

وتفصيلاً، أشاد بإصدار نسخ من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية "اللهجة الكرمانجية"، والكنادية، وإصدار نسخة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

يُشار إلى أن ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية ستخدم نحو 20 مليون ناطق في العراق، ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية، ويُتحدَّث بها في الموصل بالعراق، وتمتد إلى القفقاز في روسيا. واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية، وهي لهجة أدبية متطورة، ويُتحدَّث بها بين إيران وكردستان في العراق.

والمشروع الثاني هو ترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية، وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند، وهي لغة ولاية كرناتكا، ويتحدث بها نحو 50 مليون ناطق في تلك البلدة.

يُذكر أن هذه المشروعات تأتي مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة لإيصال نسخ المجمع الذي يعتبر أكبر مطبعة في العالم تخدم القرآن الكريم، وساهمت في إيصاله للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة