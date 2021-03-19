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شاهد.. المملكة الأولى عربيًّا بأسطول قواتها الجوية والـ٣ عالميًّا

"اف - 15 ايغل" من أهم الطائرات المقاتلة.. تعرف على قدراتها

تتمتّع القوات الجوية السعودية بالقدرات الخارقة وجاهزيتها العسكرية وتعتبر المملكة الأولى عربيًّا بأسطولها المتقدم ونخبة طياريها والـ١٢ عالميًّا في قدرات قواتها الجوية بين ١٣٩ دولة وفي المرتبة التاسعة فيما تمتلكه من قوة الطائرات المهاجمة.

وبالنسبة لسلاح الجو السعودي؛ فهي تبلغ ٨٨٩ طائرة حربية متنوعة وتبلغ ٢٧٩ مقاتلة حربية و٨١ طائرة هجومية و٢٥٨ مروحية؛ منها ٣٤ مروحية هجومية وتبلغ ١٨٦ طائرة تدريب و٥٠ طائرة نقل جوي.

وتعتبر المملكة الثالثة عالميًّا من حيث الإنفاق العسكري السنوي للقوات المسلحة.

وخصّصت المملكة ١٧٥ مليار ريال للقطاع العسكري لتطوير قدراته، ومن أهم طائرات الأسطول السعودي "اف - 15 ايغل"، ومن أهم الطائرات المقاتلة قدراتها تصل إلى عمق أراضي العدو وضرب الأهداف الاستراتيجية.

ومن المقاتلات في الأسطول السعودي "تورنيدو"، وهي مقاتلة متعددة المهام والمميزات تستخدم كمطاردة وقاذفة قادرة على الهجوم بارتفاع منخفض وبسرعات تفوق الصوت.

وهناك مروحية "اي اتش - 64 أباتشي" المهاجمة الرئيسية للجيش الأمريكي لقدرتها الضخمة على التسليح تهاجم في جميع الظروف المناخية وتصمد خلال المواجهات العنيفة.

القوات الجوية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. المملكة الأولى عربيًّا بأسطول قواتها الجوية والـ٣ عالميًّا
سبق

تتمتّع القوات الجوية السعودية بالقدرات الخارقة وجاهزيتها العسكرية وتعتبر المملكة الأولى عربيًّا بأسطولها المتقدم ونخبة طياريها والـ١٢ عالميًّا في قدرات قواتها الجوية بين ١٣٩ دولة وفي المرتبة التاسعة فيما تمتلكه من قوة الطائرات المهاجمة.

وبالنسبة لسلاح الجو السعودي؛ فهي تبلغ ٨٨٩ طائرة حربية متنوعة وتبلغ ٢٧٩ مقاتلة حربية و٨١ طائرة هجومية و٢٥٨ مروحية؛ منها ٣٤ مروحية هجومية وتبلغ ١٨٦ طائرة تدريب و٥٠ طائرة نقل جوي.

وتعتبر المملكة الثالثة عالميًّا من حيث الإنفاق العسكري السنوي للقوات المسلحة.

وخصّصت المملكة ١٧٥ مليار ريال للقطاع العسكري لتطوير قدراته، ومن أهم طائرات الأسطول السعودي "اف - 15 ايغل"، ومن أهم الطائرات المقاتلة قدراتها تصل إلى عمق أراضي العدو وضرب الأهداف الاستراتيجية.

ومن المقاتلات في الأسطول السعودي "تورنيدو"، وهي مقاتلة متعددة المهام والمميزات تستخدم كمطاردة وقاذفة قادرة على الهجوم بارتفاع منخفض وبسرعات تفوق الصوت.

وهناك مروحية "اي اتش - 64 أباتشي" المهاجمة الرئيسية للجيش الأمريكي لقدرتها الضخمة على التسليح تهاجم في جميع الظروف المناخية وتصمد خلال المواجهات العنيفة.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
04:46 PM

شاهد.. المملكة الأولى عربيًّا بأسطول قواتها الجوية والـ٣ عالميًّا

"اف - 15 ايغل" من أهم الطائرات المقاتلة.. تعرف على قدراتها

A A A
يوسف سفر - الرياض
0
701

تتمتّع القوات الجوية السعودية بالقدرات الخارقة وجاهزيتها العسكرية وتعتبر المملكة الأولى عربيًّا بأسطولها المتقدم ونخبة طياريها والـ١٢ عالميًّا في قدرات قواتها الجوية بين ١٣٩ دولة وفي المرتبة التاسعة فيما تمتلكه من قوة الطائرات المهاجمة.

وبالنسبة لسلاح الجو السعودي؛ فهي تبلغ ٨٨٩ طائرة حربية متنوعة وتبلغ ٢٧٩ مقاتلة حربية و٨١ طائرة هجومية و٢٥٨ مروحية؛ منها ٣٤ مروحية هجومية وتبلغ ١٨٦ طائرة تدريب و٥٠ طائرة نقل جوي.

وتعتبر المملكة الثالثة عالميًّا من حيث الإنفاق العسكري السنوي للقوات المسلحة.

وخصّصت المملكة ١٧٥ مليار ريال للقطاع العسكري لتطوير قدراته، ومن أهم طائرات الأسطول السعودي "اف - 15 ايغل"، ومن أهم الطائرات المقاتلة قدراتها تصل إلى عمق أراضي العدو وضرب الأهداف الاستراتيجية.

ومن المقاتلات في الأسطول السعودي "تورنيدو"، وهي مقاتلة متعددة المهام والمميزات تستخدم كمطاردة وقاذفة قادرة على الهجوم بارتفاع منخفض وبسرعات تفوق الصوت.

وهناك مروحية "اي اتش - 64 أباتشي" المهاجمة الرئيسية للجيش الأمريكي لقدرتها الضخمة على التسليح تهاجم في جميع الظروف المناخية وتصمد خلال المواجهات العنيفة.

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