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لأول مرة في التاريخ.. مركبة فضائية تلامس الشمس

مسبار "باركر" كان على مسافة 5 ساعات من "الهالة"

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مركبتها الفضائية تمكنت من الاقتراب من الشمس إلى درجة غير مسبوقة تاريخيًا، وملامستها.

وقال العلماء: إن الإنجاز الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الثلاثاء، تَمثل في ملامسة مسبار "باركر" للشمس بالمنطقة التي لا تزال غامضة بالنسبة للعلماء، والتي يطلق عليها اسم "الهالة".

ونقلت تقارير أمريكية عن العالم الأمريكي جاستن كاسبر قوله: "إنها المرة الأولى التي نكون فيها على مسافة تستغرق أقل من خمس ساعات من الهالة، وهذا العدد من الساعات لا يُعد زمنًا كبيرًا في الفضاء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة في التاريخ.. مركبة فضائية تلامس الشمس
سبق

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مركبتها الفضائية تمكنت من الاقتراب من الشمس إلى درجة غير مسبوقة تاريخيًا، وملامستها.

وقال العلماء: إن الإنجاز الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الثلاثاء، تَمثل في ملامسة مسبار "باركر" للشمس بالمنطقة التي لا تزال غامضة بالنسبة للعلماء، والتي يطلق عليها اسم "الهالة".

ونقلت تقارير أمريكية عن العالم الأمريكي جاستن كاسبر قوله: "إنها المرة الأولى التي نكون فيها على مسافة تستغرق أقل من خمس ساعات من الهالة، وهذا العدد من الساعات لا يُعد زمنًا كبيرًا في الفضاء".

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
01:08 PM

لأول مرة في التاريخ.. مركبة فضائية تلامس الشمس

مسبار "باركر" كان على مسافة 5 ساعات من "الهالة"

A A A
خالد علي - الرياض
6
2,044

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مركبتها الفضائية تمكنت من الاقتراب من الشمس إلى درجة غير مسبوقة تاريخيًا، وملامستها.

وقال العلماء: إن الإنجاز الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الثلاثاء، تَمثل في ملامسة مسبار "باركر" للشمس بالمنطقة التي لا تزال غامضة بالنسبة للعلماء، والتي يطلق عليها اسم "الهالة".

ونقلت تقارير أمريكية عن العالم الأمريكي جاستن كاسبر قوله: "إنها المرة الأولى التي نكون فيها على مسافة تستغرق أقل من خمس ساعات من الهالة، وهذا العدد من الساعات لا يُعد زمنًا كبيرًا في الفضاء".

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