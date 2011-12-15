لأول مرة في التاريخ.. مركبة فضائية تلامس الشمس

مسبار "باركر" كان على مسافة 5 ساعات من "الهالة"

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مركبتها الفضائية تمكنت من الاقتراب من الشمس إلى درجة غير مسبوقة تاريخيًا، وملامستها.

وقال العلماء: إن الإنجاز الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الثلاثاء، تَمثل في ملامسة مسبار "باركر" للشمس بالمنطقة التي لا تزال غامضة بالنسبة للعلماء، والتي يطلق عليها اسم "الهالة".

ونقلت تقارير أمريكية عن العالم الأمريكي جاستن كاسبر قوله: "إنها المرة الأولى التي نكون فيها على مسافة تستغرق أقل من خمس ساعات من الهالة، وهذا العدد من الساعات لا يُعد زمنًا كبيرًا في الفضاء".