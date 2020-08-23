كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.
"الموارد البشرية": الحد الأدنى لأجور المهندسين السعوديين بالقطاع الخاص.. 7 آلاف ريال
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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"الموارد البشرية": الحد الأدنى لأجور المهندسين السعوديين بالقطاع الخاص.. 7 آلاف ريالعبدالله البرقاوي سبق 2020-08-23
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:07 PM
"الموارد البشرية": الحد الأدنى لأجور المهندسين السعوديين بالقطاع الخاص.. 7 آلاف ريال
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.
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