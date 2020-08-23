النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية": الحد الأدنى لأجور المهندسين السعوديين بالقطاع الخاص.. 7 آلاف ريال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية": الحد الأدنى لأجور المهندسين السعوديين بالقطاع الخاص.. 7 آلاف ريال
سبق

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:07 PM

"الموارد البشرية": الحد الأدنى لأجور المهندسين السعوديين بالقطاع الخاص.. 7 آلاف ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,959

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في القطاع الخاص ستوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة هندسية للسعوديين، مبينة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب المهندسين السعوديين 7 آلاف ريال لاحتسابه في نسب التوطين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,124
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,442
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,870

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة