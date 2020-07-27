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الإمارات تسجِّل 264 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 59177 والوفيات 345

سجَّلت الإمارات 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المسجَّلة فيها 59177 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جديدة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في الإمارات 345 حالة.

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الإمارات تسجِّل 264 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة
سبق

سجَّلت الإمارات 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المسجَّلة فيها 59177 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جديدة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في الإمارات 345 حالة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
11:53 PM

الإمارات تسجِّل 264 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 59177 والوفيات 345

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجَّلت الإمارات 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات المسجَّلة فيها 59177 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جديدة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في الإمارات 345 حالة.

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