أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%
مزيج برنت بـ52.49 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا
النفط
أسعار النفط
أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-03
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:59 AM
أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%
مزيج برنت بـ52.49 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا