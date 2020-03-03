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أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%

مزيج برنت بـ52.49 دولارًا أمريكيًّا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:59 AM

أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.14%

مزيج برنت بـ52.49 دولارًا أمريكيًّا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,148

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 %؛ ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%؛ أي ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًّا

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