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"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

مسودة بيان مجلس الأمن حمَّلت الحوثيين مسؤولية نزوح مليون يمني

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس عن قلقه من تصعيد الهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية.

وفي التفاصيل، أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريحات اليوم الثلاثاء إلى استمرار منع دخول الوقود والمساعدات إلى الحديدة، موضحًا أن استمرار الهجوم من قِبل ميليشيات الحوثي على مأرب يهدد آلاف اليمنيين، حسب "العربية نت".

ويأتي ذلك فيما دانت مسودة بيان لمجلس الأمن "محاولة الحوثيين استهداف السعودية"؛ إذ تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وحمّلت مسودة البيان الحوثيين "مسؤولية نزوح مليون يمني من جراء التصعيد". وقالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الثلاثاء: "إن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقًا في اليمن في 7 مارس الجاري بعد أن أطلقت ميليشيا الحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء؛ ما تسبب في حريق".

وطالب مجلس الأمن الحوثيين بـ"وقف الهجوم على مأرب"، بحسب نص المسودة. وورد في المسودة أن مجلس الأمن شدد على ضرورة تسهيل الحوثيين "معاينة خزان صافر بسرعة وبلا شروط". وتحمل الناقلة صافر 1.14 مليون برميل نفطي، وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار بسبب التقادم وتوقف الصيانة عنها منذ عام 2015.

والناقلة صافر وحدة تخزين وتفريغ عائمة، رأسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية
سبق

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس عن قلقه من تصعيد الهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية.

وفي التفاصيل، أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريحات اليوم الثلاثاء إلى استمرار منع دخول الوقود والمساعدات إلى الحديدة، موضحًا أن استمرار الهجوم من قِبل ميليشيات الحوثي على مأرب يهدد آلاف اليمنيين، حسب "العربية نت".

ويأتي ذلك فيما دانت مسودة بيان لمجلس الأمن "محاولة الحوثيين استهداف السعودية"؛ إذ تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وحمّلت مسودة البيان الحوثيين "مسؤولية نزوح مليون يمني من جراء التصعيد". وقالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الثلاثاء: "إن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقًا في اليمن في 7 مارس الجاري بعد أن أطلقت ميليشيا الحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء؛ ما تسبب في حريق".

وطالب مجلس الأمن الحوثيين بـ"وقف الهجوم على مأرب"، بحسب نص المسودة. وورد في المسودة أن مجلس الأمن شدد على ضرورة تسهيل الحوثيين "معاينة خزان صافر بسرعة وبلا شروط". وتحمل الناقلة صافر 1.14 مليون برميل نفطي، وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار بسبب التقادم وتوقف الصيانة عنها منذ عام 2015.

والناقلة صافر وحدة تخزين وتفريغ عائمة، رأسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
11:35 PM

"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

مسودة بيان مجلس الأمن حمَّلت الحوثيين مسؤولية نزوح مليون يمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس عن قلقه من تصعيد الهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية.

وفي التفاصيل، أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريحات اليوم الثلاثاء إلى استمرار منع دخول الوقود والمساعدات إلى الحديدة، موضحًا أن استمرار الهجوم من قِبل ميليشيات الحوثي على مأرب يهدد آلاف اليمنيين، حسب "العربية نت".

ويأتي ذلك فيما دانت مسودة بيان لمجلس الأمن "محاولة الحوثيين استهداف السعودية"؛ إذ تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وحمّلت مسودة البيان الحوثيين "مسؤولية نزوح مليون يمني من جراء التصعيد". وقالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الثلاثاء: "إن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقًا في اليمن في 7 مارس الجاري بعد أن أطلقت ميليشيا الحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء؛ ما تسبب في حريق".

وطالب مجلس الأمن الحوثيين بـ"وقف الهجوم على مأرب"، بحسب نص المسودة. وورد في المسودة أن مجلس الأمن شدد على ضرورة تسهيل الحوثيين "معاينة خزان صافر بسرعة وبلا شروط". وتحمل الناقلة صافر 1.14 مليون برميل نفطي، وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار بسبب التقادم وتوقف الصيانة عنها منذ عام 2015.

والناقلة صافر وحدة تخزين وتفريغ عائمة، رأسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

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