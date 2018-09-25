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في يوم الوطن.. مبادرة "فينا خير" تقدم لوحة فنية بعنوان "وطن المجد"

بالتنسيق مع التربية الاجتماعية للبنين بالرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية

في وسط الأجواء الوطنية المفعمة بالحب والازدهار والنماء في وطن المجد والعطاء نفذت مبادرة "فينا خير للوطنية" لوحة فنية بعنوان "وطن المجد" بالتنسيق مع إدارة التربية الاجتماعية للبنين بالرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتفصيلاً، بدأت الفعاليات الوطنية بالسلام الوطني السعودي، وبعدها انطلقت الأمسيات الشعرية والفقرات الترفيهية والمسابقات والعروض الحركية التي تغنت باسم الوطن والعبارات الوطنية التي رسمت على شفاه الحضور وأبناء الدار ومنسوبيها بالفرح بمنجزات الوطن بدءاً من مدير إدارة دار التربية الاجتماعية بالرياض علي الأسمري ؛ الذي أعرب عن فرحته بهذا اليوم الكبير والمنجزات التي حققها المؤسس وأبناؤه الملوك من بعده وساروا على النهج القويم.

ومن جهته، عبّر الأمين العام لمبادرة فينا خير، عبيد البرغش، عن شكر الله ثم شكر ولاة الأمر على ما يقومون به من خدمات وتسهيلات ومنجزات لهذا الوطن المجيد الذي يعتبر واجهة العالم العربي والإسلامي.

وأعرب أبناء الدار عن سعادتهم التي لا توصف بفرحتهم باليوم الوطني وأنه يوم سعيد ويوم فرح يشعرون فيه بالألفة والالتفاف والحب والمودة.

شارك بالاحتفالية نجوم من الوسط الفني والإعلامي والرياضي، والمنشد عبدالإله الشهراني والإعلامي يحيى زيلع، ومقدم الحفل مشاري الرشيد الذين أعربوا عن سعادتهم وفرحتهم بالمشاركة في مبادرة وطن المجد.

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في يوم الوطن.. مبادرة "فينا خير" تقدم لوحة فنية بعنوان "وطن المجد"
سبق

في وسط الأجواء الوطنية المفعمة بالحب والازدهار والنماء في وطن المجد والعطاء نفذت مبادرة "فينا خير للوطنية" لوحة فنية بعنوان "وطن المجد" بالتنسيق مع إدارة التربية الاجتماعية للبنين بالرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتفصيلاً، بدأت الفعاليات الوطنية بالسلام الوطني السعودي، وبعدها انطلقت الأمسيات الشعرية والفقرات الترفيهية والمسابقات والعروض الحركية التي تغنت باسم الوطن والعبارات الوطنية التي رسمت على شفاه الحضور وأبناء الدار ومنسوبيها بالفرح بمنجزات الوطن بدءاً من مدير إدارة دار التربية الاجتماعية بالرياض علي الأسمري ؛ الذي أعرب عن فرحته بهذا اليوم الكبير والمنجزات التي حققها المؤسس وأبناؤه الملوك من بعده وساروا على النهج القويم.

ومن جهته، عبّر الأمين العام لمبادرة فينا خير، عبيد البرغش، عن شكر الله ثم شكر ولاة الأمر على ما يقومون به من خدمات وتسهيلات ومنجزات لهذا الوطن المجيد الذي يعتبر واجهة العالم العربي والإسلامي.

وأعرب أبناء الدار عن سعادتهم التي لا توصف بفرحتهم باليوم الوطني وأنه يوم سعيد ويوم فرح يشعرون فيه بالألفة والالتفاف والحب والمودة.

شارك بالاحتفالية نجوم من الوسط الفني والإعلامي والرياضي، والمنشد عبدالإله الشهراني والإعلامي يحيى زيلع، ومقدم الحفل مشاري الرشيد الذين أعربوا عن سعادتهم وفرحتهم بالمشاركة في مبادرة وطن المجد.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
12:21 AM

في يوم الوطن.. مبادرة "فينا خير" تقدم لوحة فنية بعنوان "وطن المجد"

بالتنسيق مع التربية الاجتماعية للبنين بالرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في وسط الأجواء الوطنية المفعمة بالحب والازدهار والنماء في وطن المجد والعطاء نفذت مبادرة "فينا خير للوطنية" لوحة فنية بعنوان "وطن المجد" بالتنسيق مع إدارة التربية الاجتماعية للبنين بالرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتفصيلاً، بدأت الفعاليات الوطنية بالسلام الوطني السعودي، وبعدها انطلقت الأمسيات الشعرية والفقرات الترفيهية والمسابقات والعروض الحركية التي تغنت باسم الوطن والعبارات الوطنية التي رسمت على شفاه الحضور وأبناء الدار ومنسوبيها بالفرح بمنجزات الوطن بدءاً من مدير إدارة دار التربية الاجتماعية بالرياض علي الأسمري ؛ الذي أعرب عن فرحته بهذا اليوم الكبير والمنجزات التي حققها المؤسس وأبناؤه الملوك من بعده وساروا على النهج القويم.

ومن جهته، عبّر الأمين العام لمبادرة فينا خير، عبيد البرغش، عن شكر الله ثم شكر ولاة الأمر على ما يقومون به من خدمات وتسهيلات ومنجزات لهذا الوطن المجيد الذي يعتبر واجهة العالم العربي والإسلامي.

وأعرب أبناء الدار عن سعادتهم التي لا توصف بفرحتهم باليوم الوطني وأنه يوم سعيد ويوم فرح يشعرون فيه بالألفة والالتفاف والحب والمودة.

شارك بالاحتفالية نجوم من الوسط الفني والإعلامي والرياضي، والمنشد عبدالإله الشهراني والإعلامي يحيى زيلع، ومقدم الحفل مشاري الرشيد الذين أعربوا عن سعادتهم وفرحتهم بالمشاركة في مبادرة وطن المجد.

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