"العتيبي" لرتبة عقيد بدوريات الأمن بمكة المكرمة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء جمعان بن عتيق الزهراني، بحضور مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد مرزوق بن مشعل الزايدي؛ العقيد فهد بن بادي العتيبي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة "عقيد"، مباركاً له هذه الترقية، ومتمنياً له المزيد من التوفيق، وأن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.

فيما أعرب " العتيبي " عن امتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله - عز وجل - أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.