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وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس "جمعية العلوم للجميع"

تعد الأولى من نوعها في المملكة

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية العلوم للجميع".

وتسعى الجمعية إلى رفع الوعي بالثقافة العلمية والتقنية وتطبيقاتهما في المجتمع، عبر التواصل العلمي والمبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز وصول العلوم والتقنية لجميع فئات المجتمع.

وتعد الجمعية هي الأولى من نوعها في المملكة، وتطمح أن تكون مرجعًا رائدًا في نشر وتبسيط العلوم والتقنية للمجتمع، وشريكًا في تعزيز مستقبل الابتكار والإبداع.

وتأتي هذه الموافقة ضمن خطط الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي والإسهام في نموه ومشاركته في عملية التنمية الشاملة المستدامة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية العلوم للجميع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس "جمعية العلوم للجميع"
سبق

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية العلوم للجميع".

وتسعى الجمعية إلى رفع الوعي بالثقافة العلمية والتقنية وتطبيقاتهما في المجتمع، عبر التواصل العلمي والمبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز وصول العلوم والتقنية لجميع فئات المجتمع.

وتعد الجمعية هي الأولى من نوعها في المملكة، وتطمح أن تكون مرجعًا رائدًا في نشر وتبسيط العلوم والتقنية للمجتمع، وشريكًا في تعزيز مستقبل الابتكار والإبداع.

وتأتي هذه الموافقة ضمن خطط الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي والإسهام في نموه ومشاركته في عملية التنمية الشاملة المستدامة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:31 PM

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس "جمعية العلوم للجميع"

تعد الأولى من نوعها في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية العلوم للجميع".

وتسعى الجمعية إلى رفع الوعي بالثقافة العلمية والتقنية وتطبيقاتهما في المجتمع، عبر التواصل العلمي والمبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز وصول العلوم والتقنية لجميع فئات المجتمع.

وتعد الجمعية هي الأولى من نوعها في المملكة، وتطمح أن تكون مرجعًا رائدًا في نشر وتبسيط العلوم والتقنية للمجتمع، وشريكًا في تعزيز مستقبل الابتكار والإبداع.

وتأتي هذه الموافقة ضمن خطط الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي والإسهام في نموه ومشاركته في عملية التنمية الشاملة المستدامة.

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