النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تستعد لاستضافة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية

بجوائز مليونية ومشاركة أكثر من 300 خيل

عُقد اليوم في الرياض المؤتمر الصحفي لانطلاق المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 بنسخته الثانية، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام بما فيها "سبق"، وذلك بمشاركة أكثر من 300 خيل بجوائز مليونية.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للدعم اللامحدود الذي يقدمونه لرياضة الفروسية بكل أنواعها.

وأوضح الأمير سلمان بن فيصل أن أبرز الفعاليات في المهرجان تتضمّن البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، والتي تنطلق في اليوم الثالث للمهرجان بتاريخ 12 يناير، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بطاقم نخبوي من الحكام العالميين وبمشاركة ثلاثمائة وخمسين رأسًا من الخيول العربية الأصيلة من دول مختلفة بقيمة جوائز تفوق مليوني ريال سعودي، حيث ستستمر لمدة أربعة أيام متتالية؛ لإعطاء فرصة المشاركة لجميع الخيل المسجلة.

وأضاف أن بعض فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي الذي يستهدف كل شرائح المجتمع تتصف بالندرة؛ لإقامتها للمرة الأولى بالمملكة، بدعم من وزارة الثقافة؛ ففكرة المهرجان قائمة على إعادة تقديم الفروسية والموروث بطريقة عصرية وخلق مهرجان محلي عصري وتقديمه عالميًّا في المستقبل، حيث يتضمن إقامة متحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، بحيث تكون فرصة للزوار والمشاركين لمشاهدة أهم وأشهر خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز -رحمهما الله- وسماع القصص والروايات التي تتحدث عن عبية (فرس الملك عبدالعزيز).

وأشار إلى أن المهرجان سيسهم في إبراز التناغم بين الخيل والإنسان من خلال عروض حركية للخيل والفرسان مصممة خصيصًا لعبية في الدرعية، عروض فرسان نوماس للخيل، ساحة تدريب وركوب الخيل، ساحة مطاعم فاخرة تناسب أذواق الزوار وغيرها من الفعاليات التي تفتح بواباتها يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تستعد لاستضافة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية
سبق

عُقد اليوم في الرياض المؤتمر الصحفي لانطلاق المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 بنسخته الثانية، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام بما فيها "سبق"، وذلك بمشاركة أكثر من 300 خيل بجوائز مليونية.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للدعم اللامحدود الذي يقدمونه لرياضة الفروسية بكل أنواعها.

وأوضح الأمير سلمان بن فيصل أن أبرز الفعاليات في المهرجان تتضمّن البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، والتي تنطلق في اليوم الثالث للمهرجان بتاريخ 12 يناير، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بطاقم نخبوي من الحكام العالميين وبمشاركة ثلاثمائة وخمسين رأسًا من الخيول العربية الأصيلة من دول مختلفة بقيمة جوائز تفوق مليوني ريال سعودي، حيث ستستمر لمدة أربعة أيام متتالية؛ لإعطاء فرصة المشاركة لجميع الخيل المسجلة.

وأضاف أن بعض فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي الذي يستهدف كل شرائح المجتمع تتصف بالندرة؛ لإقامتها للمرة الأولى بالمملكة، بدعم من وزارة الثقافة؛ ففكرة المهرجان قائمة على إعادة تقديم الفروسية والموروث بطريقة عصرية وخلق مهرجان محلي عصري وتقديمه عالميًّا في المستقبل، حيث يتضمن إقامة متحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، بحيث تكون فرصة للزوار والمشاركين لمشاهدة أهم وأشهر خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز -رحمهما الله- وسماع القصص والروايات التي تتحدث عن عبية (فرس الملك عبدالعزيز).

وأشار إلى أن المهرجان سيسهم في إبراز التناغم بين الخيل والإنسان من خلال عروض حركية للخيل والفرسان مصممة خصيصًا لعبية في الدرعية، عروض فرسان نوماس للخيل، ساحة تدريب وركوب الخيل، ساحة مطاعم فاخرة تناسب أذواق الزوار وغيرها من الفعاليات التي تفتح بواباتها يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
06:38 PM

الرياض تستعد لاستضافة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية

بجوائز مليونية ومشاركة أكثر من 300 خيل

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
399

عُقد اليوم في الرياض المؤتمر الصحفي لانطلاق المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 بنسخته الثانية، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام بما فيها "سبق"، وذلك بمشاركة أكثر من 300 خيل بجوائز مليونية.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للدعم اللامحدود الذي يقدمونه لرياضة الفروسية بكل أنواعها.

وأوضح الأمير سلمان بن فيصل أن أبرز الفعاليات في المهرجان تتضمّن البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، والتي تنطلق في اليوم الثالث للمهرجان بتاريخ 12 يناير، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بطاقم نخبوي من الحكام العالميين وبمشاركة ثلاثمائة وخمسين رأسًا من الخيول العربية الأصيلة من دول مختلفة بقيمة جوائز تفوق مليوني ريال سعودي، حيث ستستمر لمدة أربعة أيام متتالية؛ لإعطاء فرصة المشاركة لجميع الخيل المسجلة.

وأضاف أن بعض فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي الذي يستهدف كل شرائح المجتمع تتصف بالندرة؛ لإقامتها للمرة الأولى بالمملكة، بدعم من وزارة الثقافة؛ ففكرة المهرجان قائمة على إعادة تقديم الفروسية والموروث بطريقة عصرية وخلق مهرجان محلي عصري وتقديمه عالميًّا في المستقبل، حيث يتضمن إقامة متحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، بحيث تكون فرصة للزوار والمشاركين لمشاهدة أهم وأشهر خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز -رحمهما الله- وسماع القصص والروايات التي تتحدث عن عبية (فرس الملك عبدالعزيز).

وأشار إلى أن المهرجان سيسهم في إبراز التناغم بين الخيل والإنسان من خلال عروض حركية للخيل والفرسان مصممة خصيصًا لعبية في الدرعية، عروض فرسان نوماس للخيل، ساحة تدريب وركوب الخيل، ساحة مطاعم فاخرة تناسب أذواق الزوار وغيرها من الفعاليات التي تفتح بواباتها يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,163
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة