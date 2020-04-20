الكشف عن مواقع مخالفة لتربية وذبح الدجاج ومسلخ للأغنام داخل حي سكني بالطائف

تديره عمالة من جنسية عربية داخل منازل شعبية وروائحه الكريهة أزعجت الأهالي

نجحت متابعة أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمُساندة أمنية من الشرطة، في الوصول لأحد المنازل الشعبية، والذي تحول عن طريق بعض العمالة من جنسية عربية موقعًا لتربية الدجاج وذبحه ومن ثم بيعه من الموقع نفسه.

الموقع المُخالف والذي كان داخل حي سكني وبين العمائر السكنية ظلَ مُزعجًا لهم، وباتت روائحه الكريهة مُقلقة، باعتباره مخالفًا من حيث ذبح وسلخ الدجاج بصورة غير نظامية، ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، فيما قد تم إغلاق الموقع مع تسليم العمالة للشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

مراقبو البلدية وبعد أن باشروا ذلك الموقع المخالف لذبح الدجاج ، كشفوا وعلى نحو500 متر منه موقعًا آخر عبارة عن منزل شعبي آخر تحول كمسلخ للأغنام يُباشر العمل فيه وافد، حيث وجد خلال فترة منع التجول، مخالفًا بذلك الأنظمة والتعليمات، باعتبار أن الأمانة اقتصرت على أعمال الذبح والسلخ للأغنام بالمسلخ النموذجي الرسمي.

الموقع افتقد لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث جرى إغلاقه وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها الأمانة ومتابعتها لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس كورونا.