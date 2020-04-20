النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن مواقع مخالفة لتربية وذبح الدجاج ومسلخ للأغنام داخل حي سكني بالطائف

تديره عمالة من جنسية عربية داخل منازل شعبية وروائحه الكريهة أزعجت الأهالي

نجحت متابعة أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمُساندة أمنية من الشرطة، في الوصول لأحد المنازل الشعبية، والذي تحول عن طريق بعض العمالة من جنسية عربية موقعًا لتربية الدجاج وذبحه ومن ثم بيعه من الموقع نفسه.

الموقع المُخالف والذي كان داخل حي سكني وبين العمائر السكنية ظلَ مُزعجًا لهم، وباتت روائحه الكريهة مُقلقة، باعتباره مخالفًا من حيث ذبح وسلخ الدجاج بصورة غير نظامية، ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، فيما قد تم إغلاق الموقع مع تسليم العمالة للشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

مراقبو البلدية وبعد أن باشروا ذلك الموقع المخالف لذبح الدجاج ، كشفوا وعلى نحو500 متر منه موقعًا آخر عبارة عن منزل شعبي آخر تحول كمسلخ للأغنام يُباشر العمل فيه وافد، حيث وجد خلال فترة منع التجول، مخالفًا بذلك الأنظمة والتعليمات، باعتبار أن الأمانة اقتصرت على أعمال الذبح والسلخ للأغنام بالمسلخ النموذجي الرسمي.

الموقع افتقد لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث جرى إغلاقه وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها الأمانة ومتابعتها لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس كورونا.

الطائف أمانة الطائف بلدية شرق الفرعية الدجاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكشف عن مواقع مخالفة لتربية وذبح الدجاج ومسلخ للأغنام داخل حي سكني بالطائف
سبق

نجحت متابعة أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمُساندة أمنية من الشرطة، في الوصول لأحد المنازل الشعبية، والذي تحول عن طريق بعض العمالة من جنسية عربية موقعًا لتربية الدجاج وذبحه ومن ثم بيعه من الموقع نفسه.

الموقع المُخالف والذي كان داخل حي سكني وبين العمائر السكنية ظلَ مُزعجًا لهم، وباتت روائحه الكريهة مُقلقة، باعتباره مخالفًا من حيث ذبح وسلخ الدجاج بصورة غير نظامية، ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، فيما قد تم إغلاق الموقع مع تسليم العمالة للشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

مراقبو البلدية وبعد أن باشروا ذلك الموقع المخالف لذبح الدجاج ، كشفوا وعلى نحو500 متر منه موقعًا آخر عبارة عن منزل شعبي آخر تحول كمسلخ للأغنام يُباشر العمل فيه وافد، حيث وجد خلال فترة منع التجول، مخالفًا بذلك الأنظمة والتعليمات، باعتبار أن الأمانة اقتصرت على أعمال الذبح والسلخ للأغنام بالمسلخ النموذجي الرسمي.

الموقع افتقد لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث جرى إغلاقه وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها الأمانة ومتابعتها لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس كورونا.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:59 AM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
02:24 AM

الكشف عن مواقع مخالفة لتربية وذبح الدجاج ومسلخ للأغنام داخل حي سكني بالطائف

تديره عمالة من جنسية عربية داخل منازل شعبية وروائحه الكريهة أزعجت الأهالي

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
1,380

نجحت متابعة أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمُساندة أمنية من الشرطة، في الوصول لأحد المنازل الشعبية، والذي تحول عن طريق بعض العمالة من جنسية عربية موقعًا لتربية الدجاج وذبحه ومن ثم بيعه من الموقع نفسه.

الموقع المُخالف والذي كان داخل حي سكني وبين العمائر السكنية ظلَ مُزعجًا لهم، وباتت روائحه الكريهة مُقلقة، باعتباره مخالفًا من حيث ذبح وسلخ الدجاج بصورة غير نظامية، ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، فيما قد تم إغلاق الموقع مع تسليم العمالة للشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

مراقبو البلدية وبعد أن باشروا ذلك الموقع المخالف لذبح الدجاج ، كشفوا وعلى نحو500 متر منه موقعًا آخر عبارة عن منزل شعبي آخر تحول كمسلخ للأغنام يُباشر العمل فيه وافد، حيث وجد خلال فترة منع التجول، مخالفًا بذلك الأنظمة والتعليمات، باعتبار أن الأمانة اقتصرت على أعمال الذبح والسلخ للأغنام بالمسلخ النموذجي الرسمي.

الموقع افتقد لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث جرى إغلاقه وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها الأمانة ومتابعتها لتطبيق الإجراءات المتخذة حيال الحد من انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,361
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,306
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,425

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة