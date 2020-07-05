وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.

عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام.

خلال ٧ أيام.. تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-05 عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة. وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 08:26 AM

خلال ٧ أيام.. تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض قالت: نفّذنا ٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة





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عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.

وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.