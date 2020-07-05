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خلال ٧ أيام.. تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض

قالت: نفّذنا ٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة

عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.

وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال ٧ أيام.. تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض
سبق

عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.

وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
08:26 AM

خلال ٧ أيام.. تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض

قالت: نفّذنا ٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقمت أمانة منطقة الرياض ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات الرياض خلال 7 أيام.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تعقيم ٤٤٩ ألف متر مربع من طرقات #الرياض خلال ٧ أيام.. و٥ آلاف جولة إصحاح بيئي لأحياء خالية من الأوبئة.

وأضافت: بهدف توفير بيئة صحية مناسبة لسكان منطقة الرياض تم تعقيم 88 ألف حاوية وتطهير 21791 موقعاً وتعقيم الأرصفة 65 كلم.

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