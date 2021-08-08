٢٩٥٠ مستفيدًا من خدمات مركز السكر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

خلال شهر عبر عيادات تخصصية تضم فريقًا مؤهلًا من الأطباء والأخصائيين والفنيين

قدّم مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، خدماته لما يقارب ٢٩٥٠ مستفيدًا خلال الشهر الماضي للعام ٢٠٢١م؛ حيث يواصل المركز تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية، من خلال عيادات تخصصية تضم فريقًا مؤهلًا من الأطباء والأخصائيين والفنيين.

وأوضحت مدير مركز السكر الدكتورة منيرة الحمدي، أن المركز يضم ٧ عيادات تشمل عيادات الفرز، والغدد الصماء بالغين، وسكر بالغين، والتغذية، وعيادة القدم السكري، بالإضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي يتم من خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين، والتعامل مع أجهزة القياس، وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

وأبانت الدكتورة "الحمدي" أن المركز سجل خلال نفس الفترة ما يقارب ٢٥٠ حالة جديدة؛ حيث تم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف الكوادر الطبية بالمركز؛ فيما بلغ عدد مراجعي عيادة القدم السكري حوالى ٤٠٠ مراجع؛ في حين استقبل قسم التثقيف الصحي ما يقارب ٥٠٠ مراجع؛ لافتةً إلى أن المركز يوفر عددًا من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم ١٨٠٠ مريض، منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم، وجهاز فحص السكري بوخز، وجهاز بدون وخز للأطفال والمراهقين من عمر ٤- ١٨ سنة، وبرامج غذائية، كما يتوفر بالمركز خدمة "وصفتي" لصرف الأدوية من الصيدليات الخاصة مجانًا، إلى جانب توفير التطعيمات الخاصة لمرضى السكري مثل البكتريا العقدية الرئوية والأنفلونزا الموسمية؛ مشيرة إلى أن المركز يعد الوحيد بجدة الذي يستقبل تحويلات من جميع أنحاء مدينة جدة والمحافظات المجاورة لها مثل رابغ والليث وأضم.

وأضافت "الحمدي" أن المركز يضم ٦ استشاريي سكري، وأن هناك ٩ أنواع للفحوصات التي يقوم بها المركز تشمل فحص السكر التراكمي، والفحص للصائم، ووظائف الكبد والكلى والكوليسترول والأملاح، وحمض اليوريك، والغدة الدرقية، وفيتامين د، وB12 وصورة الدم.