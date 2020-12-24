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"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تناقشان آلية تطوير أعمال التوعية

بحثا ترشيح الدعاة المشاركين في حملات حجاج الداخل

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ووزارة الحج والعمرة ممثلة في المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، اليوم الخميس، اجتماعاً افتراضياً.

جاء ذلك بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس، وحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي، ورئيس وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

ونوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ سليمان بن فهد الخميس، خلال كلمته في الاجتماع، إلى حرص الوزارة على توجيه من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على تطوير أعمال الوزارة في الحج لتواكب الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لخدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتقديم جميع سبل الراحة لهم كي يؤدوا حجهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

وشكر المجلس التنسيقي على الجهود المبذولة منهم لتنظيم ارتباط حملات حجاج الداخل مع الوزارة، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الأمانة العامة للتوعية والمجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير الحج والعمرة - حفظهما الله -.

فيما استعرض الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ محسن بن سيف الحارثي، خطة التوعية والإرشاد في الحج الماضي، والجهود التي قدمتها الوزارة خلال الحج الاستثنائي.

وأشاد بالدعم والمتابعة من الوزير وكل المشاركين بالتوعية من الدعاة، وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الأعمال ورقيّها، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة.

وعرض المجلس التنسيقي آلية هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية، تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية، بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

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"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تناقشان آلية تطوير أعمال التوعية
سبق

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ووزارة الحج والعمرة ممثلة في المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، اليوم الخميس، اجتماعاً افتراضياً.

جاء ذلك بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس، وحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي، ورئيس وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

ونوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ سليمان بن فهد الخميس، خلال كلمته في الاجتماع، إلى حرص الوزارة على توجيه من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على تطوير أعمال الوزارة في الحج لتواكب الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لخدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتقديم جميع سبل الراحة لهم كي يؤدوا حجهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

وشكر المجلس التنسيقي على الجهود المبذولة منهم لتنظيم ارتباط حملات حجاج الداخل مع الوزارة، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الأمانة العامة للتوعية والمجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير الحج والعمرة - حفظهما الله -.

فيما استعرض الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ محسن بن سيف الحارثي، خطة التوعية والإرشاد في الحج الماضي، والجهود التي قدمتها الوزارة خلال الحج الاستثنائي.

وأشاد بالدعم والمتابعة من الوزير وكل المشاركين بالتوعية من الدعاة، وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الأعمال ورقيّها، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة.

وعرض المجلس التنسيقي آلية هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية، تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية، بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
04:57 PM

"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تناقشان آلية تطوير أعمال التوعية

بحثا ترشيح الدعاة المشاركين في حملات حجاج الداخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ووزارة الحج والعمرة ممثلة في المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، اليوم الخميس، اجتماعاً افتراضياً.

جاء ذلك بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس، وحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي، ورئيس وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

ونوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ سليمان بن فهد الخميس، خلال كلمته في الاجتماع، إلى حرص الوزارة على توجيه من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على تطوير أعمال الوزارة في الحج لتواكب الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لخدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتقديم جميع سبل الراحة لهم كي يؤدوا حجهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

وشكر المجلس التنسيقي على الجهود المبذولة منهم لتنظيم ارتباط حملات حجاج الداخل مع الوزارة، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الأمانة العامة للتوعية والمجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير الحج والعمرة - حفظهما الله -.

فيما استعرض الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ محسن بن سيف الحارثي، خطة التوعية والإرشاد في الحج الماضي، والجهود التي قدمتها الوزارة خلال الحج الاستثنائي.

وأشاد بالدعم والمتابعة من الوزير وكل المشاركين بالتوعية من الدعاة، وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الأعمال ورقيّها، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة.

وعرض المجلس التنسيقي آلية هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية، تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية، بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

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