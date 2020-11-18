النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعدل الأعلى.. كورونا أنهى حياة 10816 مريضاً على مستوى العالم خلال يوم

الرقم القياسي السابق مسجل قبل 14 يوماً

أفاد إحصاء لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة أمس، وهو أعلى عدد يومي في الوفيات جراء كورونا، يشهده العالم إلى الآن.

وبينت الوكالة أن الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء كورونا هو 10733 حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء على مستوى العالم، بـ 11.38 مليون إصابة، و248574 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الجائحة وحتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المعدل الأعلى.. كورونا أنهى حياة 10816 مريضاً على مستوى العالم خلال يوم
سبق

أفاد إحصاء لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة أمس، وهو أعلى عدد يومي في الوفيات جراء كورونا، يشهده العالم إلى الآن.

وبينت الوكالة أن الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء كورونا هو 10733 حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء على مستوى العالم، بـ 11.38 مليون إصابة، و248574 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الجائحة وحتى الآن.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
06:37 PM

المعدل الأعلى.. كورونا أنهى حياة 10816 مريضاً على مستوى العالم خلال يوم

الرقم القياسي السابق مسجل قبل 14 يوماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
499

أفاد إحصاء لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة أمس، وهو أعلى عدد يومي في الوفيات جراء كورونا، يشهده العالم إلى الآن.

وبينت الوكالة أن الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء كورونا هو 10733 حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء على مستوى العالم، بـ 11.38 مليون إصابة، و248574 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الجائحة وحتى الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,380

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة