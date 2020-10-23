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وزير الصحة ينصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أكد أنه أثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، وطالبهم بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. التطعيم آمن وفعال لأخذ التطعيم، وأكد أنه أثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيما يلي نصها:

أوصيكم بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية؛ وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. التطعيم آمن وفعال بإذن الله، وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة ينصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية
سبق

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، وطالبهم بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. التطعيم آمن وفعال لأخذ التطعيم، وأكد أنه أثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيما يلي نصها:

أوصيكم بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية؛ وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. التطعيم آمن وفعال بإذن الله، وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:33 PM

وزير الصحة ينصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أكد أنه أثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، وطالبهم بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. التطعيم آمن وفعال لأخذ التطعيم، وأكد أنه أثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيما يلي نصها:

أوصيكم بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية؛ وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. التطعيم آمن وفعال بإذن الله، وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم.

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