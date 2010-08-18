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"جامعة أم القرى" تؤكّد على طلابها أهمية أخذ جرعتَي اللقاح قبل الدراسة

وفق توجيه وزارتَي الصحة والتعليم لضمان العودة الآمنة لمنسوبيها

أكّدت جامعة أم القرى ضرورة أخذ جرعتَي اللقاح لمنسوبيها وطلابها للعودة الآمنة للدراسة، واعتبرته شرطاً أساسياً للحضور في العام الدراسي المقبل.

وقالت الجامعة عبر حسابها بتويتر، إنها تؤكّد على طلابها الحصول على جرعتَي اللقاح قبل يوم 21 / 1 / 1443هـ، وسرعة أخذ الجرعة الأولى؛ ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، حسب توجيه وزارتَي التعليم والصحة.

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"جامعة أم القرى" تؤكّد على طلابها أهمية أخذ جرعتَي اللقاح قبل الدراسة
سبق

أكّدت جامعة أم القرى ضرورة أخذ جرعتَي اللقاح لمنسوبيها وطلابها للعودة الآمنة للدراسة، واعتبرته شرطاً أساسياً للحضور في العام الدراسي المقبل.

وقالت الجامعة عبر حسابها بتويتر، إنها تؤكّد على طلابها الحصول على جرعتَي اللقاح قبل يوم 21 / 1 / 1443هـ، وسرعة أخذ الجرعة الأولى؛ ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، حسب توجيه وزارتَي التعليم والصحة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
10:05 AM

"جامعة أم القرى" تؤكّد على طلابها أهمية أخذ جرعتَي اللقاح قبل الدراسة

وفق توجيه وزارتَي الصحة والتعليم لضمان العودة الآمنة لمنسوبيها

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
494

أكّدت جامعة أم القرى ضرورة أخذ جرعتَي اللقاح لمنسوبيها وطلابها للعودة الآمنة للدراسة، واعتبرته شرطاً أساسياً للحضور في العام الدراسي المقبل.

وقالت الجامعة عبر حسابها بتويتر، إنها تؤكّد على طلابها الحصول على جرعتَي اللقاح قبل يوم 21 / 1 / 1443هـ، وسرعة أخذ الجرعة الأولى؛ ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، حسب توجيه وزارتَي التعليم والصحة.

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