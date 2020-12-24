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تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة

المدني دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
11:27 AM

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة

المدني دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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