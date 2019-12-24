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محافظ الأحساء لإدارة نادي الفتح: واصلوا تميزكم في الألعاب المختلفة

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، في مكتبه بمقر المحافظة؛ مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء عبداللطيف العرادي، ورئيس نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، وأعضاء مجلس إدارة النادي؛ وذلك بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.


وثمّن الأمير بدر بن محمد بن جلوي دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في جميع البطولات،
وأشاد الأمير بدر بجهود نادي الفتح، وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين تعاقبوا على رئاسة النادي، واهتمامهم المتواصل بجميع الألعاب المختلفة التي ينافس فيها النادي بمراكز متقدمة وتحقيقه إنجازات كبيرة في جميع الألعاب، مؤكدًا أهمية مواصلة تحقيق هذه النتائج والمنافسة عليها، والعمل على المنافسة في المشاركات الخارجية، ورفع اسم المملكة عاليًا.


من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، عن سعادته بتشرف أعضاء مجلس إدارة نادي الفتح بلقاء محافظ الأحساء والحديث معه عن الشأن الرياضي في محافظة الأحساء.


وأكد رئيس النادي المهندس سعد العفالق أن توجيهات محافظ الأحساء لمجلس الإدارة مثّلت دافعًا كبيرًا لتقديم كل ما لديهم في خدمة نادي الفتح لمواصلة تحقيق الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية.

محافظ الأحساء نادي الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محافظ الأحساء لإدارة نادي الفتح: واصلوا تميزكم في الألعاب المختلفة
سبق

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، في مكتبه بمقر المحافظة؛ مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء عبداللطيف العرادي، ورئيس نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، وأعضاء مجلس إدارة النادي؛ وذلك بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.


وثمّن الأمير بدر بن محمد بن جلوي دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في جميع البطولات،
وأشاد الأمير بدر بجهود نادي الفتح، وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين تعاقبوا على رئاسة النادي، واهتمامهم المتواصل بجميع الألعاب المختلفة التي ينافس فيها النادي بمراكز متقدمة وتحقيقه إنجازات كبيرة في جميع الألعاب، مؤكدًا أهمية مواصلة تحقيق هذه النتائج والمنافسة عليها، والعمل على المنافسة في المشاركات الخارجية، ورفع اسم المملكة عاليًا.


من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، عن سعادته بتشرف أعضاء مجلس إدارة نادي الفتح بلقاء محافظ الأحساء والحديث معه عن الشأن الرياضي في محافظة الأحساء.


وأكد رئيس النادي المهندس سعد العفالق أن توجيهات محافظ الأحساء لمجلس الإدارة مثّلت دافعًا كبيرًا لتقديم كل ما لديهم في خدمة نادي الفتح لمواصلة تحقيق الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
06:02 PM

محافظ الأحساء لإدارة نادي الفتح: واصلوا تميزكم في الألعاب المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، في مكتبه بمقر المحافظة؛ مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء عبداللطيف العرادي، ورئيس نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، وأعضاء مجلس إدارة النادي؛ وذلك بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.


وثمّن الأمير بدر بن محمد بن جلوي دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في جميع البطولات،
وأشاد الأمير بدر بجهود نادي الفتح، وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين تعاقبوا على رئاسة النادي، واهتمامهم المتواصل بجميع الألعاب المختلفة التي ينافس فيها النادي بمراكز متقدمة وتحقيقه إنجازات كبيرة في جميع الألعاب، مؤكدًا أهمية مواصلة تحقيق هذه النتائج والمنافسة عليها، والعمل على المنافسة في المشاركات الخارجية، ورفع اسم المملكة عاليًا.


من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، عن سعادته بتشرف أعضاء مجلس إدارة نادي الفتح بلقاء محافظ الأحساء والحديث معه عن الشأن الرياضي في محافظة الأحساء.


وأكد رئيس النادي المهندس سعد العفالق أن توجيهات محافظ الأحساء لمجلس الإدارة مثّلت دافعًا كبيرًا لتقديم كل ما لديهم في خدمة نادي الفتح لمواصلة تحقيق الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية.

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