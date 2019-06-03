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الفتح يتعاقد  مع اللاعب البولندي "ميشال جانوتا"لموسمين

اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي "ميشال جانوتا" لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

من جانب آخر، عبّر اللاعب "ميشال جانوتا " عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يتعاقد  مع اللاعب البولندي "ميشال جانوتا"لموسمين
سبق

اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي "ميشال جانوتا" لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

من جانب آخر، عبّر اللاعب "ميشال جانوتا " عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:35 PM

الفتح يتعاقد  مع اللاعب البولندي "ميشال جانوتا"لموسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي "ميشال جانوتا" لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

من جانب آخر، عبّر اللاعب "ميشال جانوتا " عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

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