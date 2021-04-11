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"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية

طوكيو.. 300 غرفة فندقية للرياضيين المصابين بكورونا خلال الأولمبياد

استعدادات مكثفة وإجراءات احتياطية بالعاصمة اليابانية بعد رفع حالة الطوارئ

خصص منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة 300 غرفة فندقية للرياضيين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الدورة المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل في العاصمة طوكيو.

وبداية من غد الاثنين تخضع العاصمة اليابانية لإجراءات خاصة للحد من انتشار العدوى بالفيروس سريع الانتشار بعد أقل من شهر من رفع حالة الطوارئ في المدينة.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء الأحد إن اللجنة المنظمة تخطط لحجز فندق كامل قريب من قرية الرياضيين الأولمبية وهو ما سيكلفها عدة ملايين من الدولارات.

وأضافت الوكالة وفق روسيا اليوم أن الرياضيين والمرتبطين الآخرين بالدورة الذين تثبت إصابتهم بالعدوى ولا تتطلب حالاتهم دخول المستشفى سيخضعون لعزل صحي لمدة 10 أيام في الفندق وسيتلقون العلاج على مدار الساعة خلال هذه الفترة.

وتقول كيودو أيضًا إن اللجنة المنظمة تنوي تخصيص 30 حافلة لنقل المصابين بالفيروس إلى الفندق.

وحسب القواعد التي أعلن عنها في فبراير الماضي فإن الرياضيين سيخضعون لفحوص الكشف عن كورونا كل أربعة أيام على أقل تقدير خلال الدورة.

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طوكيو.. 300 غرفة فندقية للرياضيين المصابين بكورونا خلال الأولمبياد
سبق

خصص منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة 300 غرفة فندقية للرياضيين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الدورة المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل في العاصمة طوكيو.

وبداية من غد الاثنين تخضع العاصمة اليابانية لإجراءات خاصة للحد من انتشار العدوى بالفيروس سريع الانتشار بعد أقل من شهر من رفع حالة الطوارئ في المدينة.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء الأحد إن اللجنة المنظمة تخطط لحجز فندق كامل قريب من قرية الرياضيين الأولمبية وهو ما سيكلفها عدة ملايين من الدولارات.

وأضافت الوكالة وفق روسيا اليوم أن الرياضيين والمرتبطين الآخرين بالدورة الذين تثبت إصابتهم بالعدوى ولا تتطلب حالاتهم دخول المستشفى سيخضعون لعزل صحي لمدة 10 أيام في الفندق وسيتلقون العلاج على مدار الساعة خلال هذه الفترة.

وتقول كيودو أيضًا إن اللجنة المنظمة تنوي تخصيص 30 حافلة لنقل المصابين بالفيروس إلى الفندق.

وحسب القواعد التي أعلن عنها في فبراير الماضي فإن الرياضيين سيخضعون لفحوص الكشف عن كورونا كل أربعة أيام على أقل تقدير خلال الدورة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
02:41 PM

طوكيو.. 300 غرفة فندقية للرياضيين المصابين بكورونا خلال الأولمبياد

استعدادات مكثفة وإجراءات احتياطية بالعاصمة اليابانية بعد رفع حالة الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خصص منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة 300 غرفة فندقية للرياضيين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الدورة المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل في العاصمة طوكيو.

وبداية من غد الاثنين تخضع العاصمة اليابانية لإجراءات خاصة للحد من انتشار العدوى بالفيروس سريع الانتشار بعد أقل من شهر من رفع حالة الطوارئ في المدينة.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء الأحد إن اللجنة المنظمة تخطط لحجز فندق كامل قريب من قرية الرياضيين الأولمبية وهو ما سيكلفها عدة ملايين من الدولارات.

وأضافت الوكالة وفق روسيا اليوم أن الرياضيين والمرتبطين الآخرين بالدورة الذين تثبت إصابتهم بالعدوى ولا تتطلب حالاتهم دخول المستشفى سيخضعون لعزل صحي لمدة 10 أيام في الفندق وسيتلقون العلاج على مدار الساعة خلال هذه الفترة.

وتقول كيودو أيضًا إن اللجنة المنظمة تنوي تخصيص 30 حافلة لنقل المصابين بالفيروس إلى الفندق.

وحسب القواعد التي أعلن عنها في فبراير الماضي فإن الرياضيين سيخضعون لفحوص الكشف عن كورونا كل أربعة أيام على أقل تقدير خلال الدورة.

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