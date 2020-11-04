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الانتخابات الأمريكية.. هل المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات؟

الرئيس ترامب يعلن عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا

قالت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي جو بايدن، جين أومالي ديلون، إن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات، مؤكدة أنه سيحسم الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء.

وأشارت مديرة حملة بايدن إلى أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي الأربعاء، مما يعني أنه سيحسم سباق الرئاسة.

وتعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وأعلنت أومالي ديلون أنها سوف تتصدى لأي جهود من حملة الرئيس ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع فرز الأصوات.

وفي بيان تم إرساله قبل الساعة 4 صباحاً الأربعاء، وصفت مديرة حملة بايدن، بيان ترامب بأنه "سيذهب إلى المحكمة العليا الأميركية وأنه يريد وقف كل التصويت، بأنه بيان "شائن وغير مسبوق وغير صحيح".

وقالت يلون إن حملة بايدن لديها "فرق قانونية تقف على أهبة الاستعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد.. وسينتصرون".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الانتخابات الأمريكية.. هل المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات؟
سبق

قالت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي جو بايدن، جين أومالي ديلون، إن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات، مؤكدة أنه سيحسم الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء.

وأشارت مديرة حملة بايدن إلى أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي الأربعاء، مما يعني أنه سيحسم سباق الرئاسة.

وتعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وأعلنت أومالي ديلون أنها سوف تتصدى لأي جهود من حملة الرئيس ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع فرز الأصوات.

وفي بيان تم إرساله قبل الساعة 4 صباحاً الأربعاء، وصفت مديرة حملة بايدن، بيان ترامب بأنه "سيذهب إلى المحكمة العليا الأميركية وأنه يريد وقف كل التصويت، بأنه بيان "شائن وغير مسبوق وغير صحيح".

وقالت يلون إن حملة بايدن لديها "فرق قانونية تقف على أهبة الاستعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد.. وسينتصرون".

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
07:52 PM

الانتخابات الأمريكية.. هل المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات؟

الرئيس ترامب يعلن عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي جو بايدن، جين أومالي ديلون، إن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات، مؤكدة أنه سيحسم الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء.

وأشارت مديرة حملة بايدن إلى أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي الأربعاء، مما يعني أنه سيحسم سباق الرئاسة.

وتعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وأعلنت أومالي ديلون أنها سوف تتصدى لأي جهود من حملة الرئيس ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع فرز الأصوات.

وفي بيان تم إرساله قبل الساعة 4 صباحاً الأربعاء، وصفت مديرة حملة بايدن، بيان ترامب بأنه "سيذهب إلى المحكمة العليا الأميركية وأنه يريد وقف كل التصويت، بأنه بيان "شائن وغير مسبوق وغير صحيح".

وقالت يلون إن حملة بايدن لديها "فرق قانونية تقف على أهبة الاستعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد.. وسينتصرون".

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