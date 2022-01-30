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أمانة العاصمة المقدّسة تعالج أشكال التشوّه البصري جنوب مكة المكرّمة

إزالة السيارات والهياكل التالفة بعد إشعار مُلاكها بوضع تحذيرات مكتوبة

أزالت أمانة العاصمة المقّدسة، أمس، السيارات والهياكل التالفة جنوب مكة المكرّمة بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً، مشيرةً إلى إزالة 36 سيارة تالفة من قِبل اللجنة المختصة في مخططات ولي العهد ومجمع الصناعية ضمن النطاق الإشرافي لبلدية جنوب مكة الفرعية.

وأكَّدت الأمانة، مواصلة الجهود المكثفة والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لجميع أشكال التشوّه البصري ورفع مُخلفات السيارات الموجودة، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون مع البلدية الفرعية والبلديات المرتبطة في سرعة إزالة ما لديهم من سيارات تالفة ومتوقفة لفترة طويلة بالشوارع أو في المواقف العامة قبل الشروع في إزالتها والمبادرة في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوّه البصري في مكة المكرّمة عبر تطبيق بلدي ضمن حملة (صوّر وأرسل) أو من خلال مركز البلاغات البلدية الموحّد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

أمانة العاصمة المقّدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدّسة تعالج أشكال التشوّه البصري جنوب مكة المكرّمة
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقّدسة، أمس، السيارات والهياكل التالفة جنوب مكة المكرّمة بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً، مشيرةً إلى إزالة 36 سيارة تالفة من قِبل اللجنة المختصة في مخططات ولي العهد ومجمع الصناعية ضمن النطاق الإشرافي لبلدية جنوب مكة الفرعية.

وأكَّدت الأمانة، مواصلة الجهود المكثفة والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لجميع أشكال التشوّه البصري ورفع مُخلفات السيارات الموجودة، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون مع البلدية الفرعية والبلديات المرتبطة في سرعة إزالة ما لديهم من سيارات تالفة ومتوقفة لفترة طويلة بالشوارع أو في المواقف العامة قبل الشروع في إزالتها والمبادرة في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوّه البصري في مكة المكرّمة عبر تطبيق بلدي ضمن حملة (صوّر وأرسل) أو من خلال مركز البلاغات البلدية الموحّد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
10:34 AM

أمانة العاصمة المقدّسة تعالج أشكال التشوّه البصري جنوب مكة المكرّمة

إزالة السيارات والهياكل التالفة بعد إشعار مُلاكها بوضع تحذيرات مكتوبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أزالت أمانة العاصمة المقّدسة، أمس، السيارات والهياكل التالفة جنوب مكة المكرّمة بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً، مشيرةً إلى إزالة 36 سيارة تالفة من قِبل اللجنة المختصة في مخططات ولي العهد ومجمع الصناعية ضمن النطاق الإشرافي لبلدية جنوب مكة الفرعية.

وأكَّدت الأمانة، مواصلة الجهود المكثفة والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لجميع أشكال التشوّه البصري ورفع مُخلفات السيارات الموجودة، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون مع البلدية الفرعية والبلديات المرتبطة في سرعة إزالة ما لديهم من سيارات تالفة ومتوقفة لفترة طويلة بالشوارع أو في المواقف العامة قبل الشروع في إزالتها والمبادرة في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوّه البصري في مكة المكرّمة عبر تطبيق بلدي ضمن حملة (صوّر وأرسل) أو من خلال مركز البلاغات البلدية الموحّد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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