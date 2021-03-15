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فرق "صحة البيئة" تضبط 220 مرفقاً مخالفاً بالطائف

نفذت جولات رقابية على 420 مطعماً ومحلاً لتقديم الوجبات السريعة

استهدفت فرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف أكثر من 420 مطعماً ومحلاً لتقديم الوجبات السريعة بنطاق بلديات؛ وذلك لتعزيز الرقابة الصحية والتأكد من سلامة اللحوم ومعرفة مصادرها.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات الرقابية التي تم تنفيذها ركزت على نقاط رئيسية منها تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وسلامة اللحوم ومعرفة مصادرها، والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والأغذية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات. وطبقت الفرق الميدانية الغرامات الرادعة على 220 محلاً رصدت بها تجاوزات صحية وملاحظات نظامية.

وبينت الإدارة أن الجولات الميدانية تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة الصحية، ودعم البلديات الفرعية؛ لضمان سلامة الغذاء، والحد من انتشار التجاوزات للوائح البلدية.

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فرق "صحة البيئة" تضبط 220 مرفقاً مخالفاً بالطائف
سبق

استهدفت فرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف أكثر من 420 مطعماً ومحلاً لتقديم الوجبات السريعة بنطاق بلديات؛ وذلك لتعزيز الرقابة الصحية والتأكد من سلامة اللحوم ومعرفة مصادرها.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات الرقابية التي تم تنفيذها ركزت على نقاط رئيسية منها تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وسلامة اللحوم ومعرفة مصادرها، والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والأغذية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات. وطبقت الفرق الميدانية الغرامات الرادعة على 220 محلاً رصدت بها تجاوزات صحية وملاحظات نظامية.

وبينت الإدارة أن الجولات الميدانية تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة الصحية، ودعم البلديات الفرعية؛ لضمان سلامة الغذاء، والحد من انتشار التجاوزات للوائح البلدية.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
04:16 PM

فرق "صحة البيئة" تضبط 220 مرفقاً مخالفاً بالطائف

نفذت جولات رقابية على 420 مطعماً ومحلاً لتقديم الوجبات السريعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استهدفت فرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف أكثر من 420 مطعماً ومحلاً لتقديم الوجبات السريعة بنطاق بلديات؛ وذلك لتعزيز الرقابة الصحية والتأكد من سلامة اللحوم ومعرفة مصادرها.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الجولات الرقابية التي تم تنفيذها ركزت على نقاط رئيسية منها تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وسلامة اللحوم ومعرفة مصادرها، والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والأغذية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات. وطبقت الفرق الميدانية الغرامات الرادعة على 220 محلاً رصدت بها تجاوزات صحية وملاحظات نظامية.

وبينت الإدارة أن الجولات الميدانية تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة الصحية، ودعم البلديات الفرعية؛ لضمان سلامة الغذاء، والحد من انتشار التجاوزات للوائح البلدية.

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