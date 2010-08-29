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بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟

كان يستعدّ لإلقاء كلمة في نيو هامبشاير

كاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينزلق ويقع أرضًا بينما كان يسير نحو منصة لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، أمس الجمعة.

وحسب موقع "يورو نيوز": بدا أن ترامب فقد توازنه أثناء صعوده الدرجات المؤدية إلى المنصة خلال المسيرة التي أطلق عليها اسم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

غير أن الرئيس تدارك نفسه جيداً، واستطاع إعادة توازنه إليه، لا، بل إنه مازح مؤيّديه قائلاً: إن أرضية المنصة تشبه "حلبة للتزلج على الجليد"، مضيفاً: أنه "سيمشي على أطراف أقدامه" لتجنب المزيد من الانزلاق.


وقال ترامب إنه واثقٌ بفوزه والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الثالث من نوفمبر 2020.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟
سبق

كاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينزلق ويقع أرضًا بينما كان يسير نحو منصة لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، أمس الجمعة.

وحسب موقع "يورو نيوز": بدا أن ترامب فقد توازنه أثناء صعوده الدرجات المؤدية إلى المنصة خلال المسيرة التي أطلق عليها اسم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

غير أن الرئيس تدارك نفسه جيداً، واستطاع إعادة توازنه إليه، لا، بل إنه مازح مؤيّديه قائلاً: إن أرضية المنصة تشبه "حلبة للتزلج على الجليد"، مضيفاً: أنه "سيمشي على أطراف أقدامه" لتجنب المزيد من الانزلاق.


وقال ترامب إنه واثقٌ بفوزه والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الثالث من نوفمبر 2020.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:48 PM

بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟

كان يستعدّ لإلقاء كلمة في نيو هامبشاير

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,133

كاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينزلق ويقع أرضًا بينما كان يسير نحو منصة لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، أمس الجمعة.

وحسب موقع "يورو نيوز": بدا أن ترامب فقد توازنه أثناء صعوده الدرجات المؤدية إلى المنصة خلال المسيرة التي أطلق عليها اسم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

غير أن الرئيس تدارك نفسه جيداً، واستطاع إعادة توازنه إليه، لا، بل إنه مازح مؤيّديه قائلاً: إن أرضية المنصة تشبه "حلبة للتزلج على الجليد"، مضيفاً: أنه "سيمشي على أطراف أقدامه" لتجنب المزيد من الانزلاق.


وقال ترامب إنه واثقٌ بفوزه والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الثالث من نوفمبر 2020.

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