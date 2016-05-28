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القيادات التعليمية بنجران: التقويم الدراسي الجديد نقلة تاريخية في التعليم بالمملكة

أكدوا أنه رسم الخطة الاستراتيجية المهنية لتواكب متطلبات المستقبل المشرق للطلاب

أكد عدد من القيادات التعليمية بتعليم نجران على أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ يعتبر نقلة نوعية وتاريخية للتعليم في المملكة، بما تضمنه من تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية.

وفي التفاصيل قال المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا: إن وزير التعليم رسم الخطة الإستراتيجية المهنية لمستهدفات التعليم والتعلم الحديثة، لمواكبة متطلبات المستقبل المشرق لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، والرقي بالعمل المؤسسي التعليمي وفق التطلعات المأمولة لرؤية المملكة 2030م.

ومن ناحيته أكد ‏‎مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر أن التقويم الدراسي الجديد فرصة مميزة للطلاب والطالبات المتفوقين للانتقال في المراحل، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار المساعد للشؤون المدرسية مسفر الوادعي إلى أن التقويم الدراسي الجديد يهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية.

ومن ناحيتها بيّنت المساعدة للشؤون التعليمية سراء الشهراني أن التقويم الدراسي الجديد يمنح المعلمين والمعلمات فرصة لتنمية مهاراتهم في التقويم والقياس، ومتابعة طلابهم وطالباتهم بشكل مستمر.

وبدوره قال مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم نجران ناجي الحارثي: إن التقويم الدراسي الجديد يستهدف تعليم وتأهيل وتدريب المجتمع التعليمي ليواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة.

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القيادات التعليمية بنجران: التقويم الدراسي الجديد نقلة تاريخية في التعليم بالمملكة
سبق

أكد عدد من القيادات التعليمية بتعليم نجران على أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ يعتبر نقلة نوعية وتاريخية للتعليم في المملكة، بما تضمنه من تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية.

وفي التفاصيل قال المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا: إن وزير التعليم رسم الخطة الإستراتيجية المهنية لمستهدفات التعليم والتعلم الحديثة، لمواكبة متطلبات المستقبل المشرق لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، والرقي بالعمل المؤسسي التعليمي وفق التطلعات المأمولة لرؤية المملكة 2030م.

ومن ناحيته أكد ‏‎مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر أن التقويم الدراسي الجديد فرصة مميزة للطلاب والطالبات المتفوقين للانتقال في المراحل، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار المساعد للشؤون المدرسية مسفر الوادعي إلى أن التقويم الدراسي الجديد يهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية.

ومن ناحيتها بيّنت المساعدة للشؤون التعليمية سراء الشهراني أن التقويم الدراسي الجديد يمنح المعلمين والمعلمات فرصة لتنمية مهاراتهم في التقويم والقياس، ومتابعة طلابهم وطالباتهم بشكل مستمر.

وبدوره قال مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم نجران ناجي الحارثي: إن التقويم الدراسي الجديد يستهدف تعليم وتأهيل وتدريب المجتمع التعليمي ليواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
08:40 PM

القيادات التعليمية بنجران: التقويم الدراسي الجديد نقلة تاريخية في التعليم بالمملكة

أكدوا أنه رسم الخطة الاستراتيجية المهنية لتواكب متطلبات المستقبل المشرق للطلاب

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علي حفول - نجران
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أكد عدد من القيادات التعليمية بتعليم نجران على أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ يعتبر نقلة نوعية وتاريخية للتعليم في المملكة، بما تضمنه من تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية.

وفي التفاصيل قال المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا: إن وزير التعليم رسم الخطة الإستراتيجية المهنية لمستهدفات التعليم والتعلم الحديثة، لمواكبة متطلبات المستقبل المشرق لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، والرقي بالعمل المؤسسي التعليمي وفق التطلعات المأمولة لرؤية المملكة 2030م.

ومن ناحيته أكد ‏‎مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر أن التقويم الدراسي الجديد فرصة مميزة للطلاب والطالبات المتفوقين للانتقال في المراحل، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار المساعد للشؤون المدرسية مسفر الوادعي إلى أن التقويم الدراسي الجديد يهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية.

ومن ناحيتها بيّنت المساعدة للشؤون التعليمية سراء الشهراني أن التقويم الدراسي الجديد يمنح المعلمين والمعلمات فرصة لتنمية مهاراتهم في التقويم والقياس، ومتابعة طلابهم وطالباتهم بشكل مستمر.

وبدوره قال مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم نجران ناجي الحارثي: إن التقويم الدراسي الجديد يستهدف تعليم وتأهيل وتدريب المجتمع التعليمي ليواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة.

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