"الصحة": إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا تجاوز أربعة ملايين وستمائة ألف جرعة

قالت وزارة الصحة: إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة تجاوز الأربعة ملايين وستمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"؛ للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 728 حالة مؤكدة وتعافي 404 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5768 حالة؛ منها 735 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 391325 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 378873 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل عدد 8 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6684 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.