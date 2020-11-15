الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم
قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية
قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.
وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.
وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.
هيئة الأرصاد وحماية البيئة
حالة مطرية
الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-15
قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.
وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.
وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:58 AM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:01 PM
الأرصاد تبشّر بحالة مطرية جديدة بدايتها الخميس القادم
قالت: وفق التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية
قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية جديدة.
وتابعت الهيئة: الحالة تؤثر في مناطق غرب وشمال ووسط المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم.
وأضافت: وسيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.