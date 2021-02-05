"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-05
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
03:33 PM
"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 360954 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6393 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2228، والحالات الحرجة 385 حالة.