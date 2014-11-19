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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد دولة الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل سموه خلال الاتصال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد دولة الكويت
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل سموه خلال الاتصال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:18 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد دولة الكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل سموه خلال الاتصال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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