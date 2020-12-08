"أرامكو وبيكر هيوز" تعلنان بدء الأعمال الإنشائية في المواد اللا معدنية بالمملكة

تستخدم في عدد من القطاعات من بينها "النفط الخام والغاز والسيارات والبناء"

أعلنت "أرامكو السعودية" وشركة "بيكر هيوز"، عن تأسيس شركة تصنيع الحلول اللامعدنية المبتكرة "نوفِل".

جاء ذلك في إطار مشروع مشترك بالمناصفة لتطوير مجموعة كبيرة من المنتجات اللا معدنية وتسويقها تجاريًا لاستخدامها في العديد من تطبيقات قطاع الطاقة.

وأُقيم حفل بهذه المناسبة لتدشين البدء في الأعمال الإنشائية اليوم في موقع المشروع، بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في "أرامكو السعودية"، أحمد السعدي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، لورينزو سيمونيلي.

ويعتبر هذا التدشين تنفيذًا لمذكرة تفاهم وقّعتها الشركتان في يوليو 2019م لتأسيس مشروع مشترك في مجال المواد اللا معدنية. ويجري العمل على تطوير مرفق شركة نوفِل الجديد في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية من المملكة.

وتُعد مدينة "سبارك" إحدى أضخم مشروعات الطاقة التي ستجعل من المملكة مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلو مترًا مربعًا.

ويرتكز هذا التعاون على اتفاقية مساهمين أُبرمت بين الطرفين في شهر فبراير الماضي خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى ومعرض برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" تماشيًا مع استراتيجية الشركة في اغتنام الفرص الجديدة في المنتجات المشتقة من النفط الخام بما يكفل الاستفادة من مزايا الأداء، والحدّ من الانبعاثات.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التعاون جهود المملكة الرامية لتوسيع نطاق المنظومة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال المرفق الجديد الذي يعتبر من الأعمال الجديدة والمبتكرة في قطاع ناشئ وواعد ويتماشى مع رؤية 2030.

وقال "السعدي": تُعيد المنتجات اللا معدنية رسم ملامح القطاعات والمنتجات التي نعتمد عليها جميعًا لأنها تتمتع بمستوى أعلى من حيث الموثوقية والاقتصاد في التكلفة، فضلًا عما تنطوي عليه من فوائد مستدامة. كما تعزز شراكتنا مع "بيكر هيوز" التزامنا بتوسيع نطاق استخدام المواد اللا معدنية المبتكرة في أعمالنا بما يرفع الكفاءة، ويحدّ من تكاليف الصيانة والاستبدال، مع الإسهام إيجابًا في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخبرات المحلية.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمعدات حقول النفط في شركة "بيكر هيوز"، نيل ساوندرز: باعتبارنا شركة تقنية للطاقة فإن لدينا خبرة راسخة تُسهم في تطوير المنتجات اللا معدنية التي ستستفيد منها مجموعة كبيرة من القطاعات. وتتسق رؤية أرامكو السعودية لتوسيع نطاق تطوير منتجاتها في المنطقة مع رؤيتنا المتمثّلة في مساندة الابتكار والتصنيع في المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن المنتجات اللا معدنية تُستخدم في عدد من القطاعات بدءًا بقطاع النفط الخام والغاز مرورًا بقطاعات السيارات والبناء والإنشاء، وصولًا إلى قطاعات التغليف ومصادر الطاقة المتجددة.

وتتمتع هذه المواد المتطورة، إلى جانب كونها أكثر استدامة، بوزن أخف من نظيرتها التقليدية بالإضافة إلى مقاومتها للتآكل الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تؤثر على أداء المواد وتكاليف صيانتها.