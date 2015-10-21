وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميّاً، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وقال آل الشيخ؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: ننتظركم الليلة، الحفل يبدأ في الساعة السابعة مساءً.

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض، والمواقف المخصصة لها.

آل الشيخ ينشر الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-20 نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض، والمواقف المخصصة لها. وقال آل الشيخ؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: ننتظركم الليلة، الحفل يبدأ في الساعة السابعة مساءً. وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميّاً، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443 10:49 AM

آل الشيخ ينشر الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض رئيس هيئة الترفيه: ننتظركم الليلة الحفل يبدأ في الساعة السابعة مساءً





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نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض، والمواقف المخصصة لها.

وقال آل الشيخ؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: ننتظركم الليلة، الحفل يبدأ في الساعة السابعة مساءً.

وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميّاً، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.