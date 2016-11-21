"التلفزيون" يستدعي مذيعيه "القدامي" لتقديم نشرات الأخبار

في إطار الاحتفاء بيومه العالمي

أعاد احتفاء التلفزيون بيومه العالمي، والذي يوافق اليوم الحادي والعشرون من نوفمبر، ظهور عددٍ من المذيعين القدامى، ومشاركتهم في بث النشرات الإخبارية.

وقدم المذيعان مزيد السبيعي ومحمد خيري، نشرة الأخبار الأولى مساء اليوم، فيما قدم النشرة الرئيسة الليلة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً المذيعان حسين نجار وسبأ باهبري.