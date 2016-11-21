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"التلفزيون" يستدعي مذيعيه "القدامي" لتقديم نشرات الأخبار

في إطار الاحتفاء بيومه العالمي

أعاد احتفاء التلفزيون بيومه العالمي، والذي يوافق اليوم الحادي والعشرون من نوفمبر، ظهور عددٍ من المذيعين القدامى، ومشاركتهم في بث النشرات الإخبارية.

وقدم المذيعان مزيد السبيعي ومحمد خيري، نشرة الأخبار الأولى مساء اليوم، فيما قدم النشرة الرئيسة الليلة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً المذيعان حسين نجار وسبأ باهبري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التلفزيون" يستدعي مذيعيه "القدامي" لتقديم نشرات الأخبار
سبق

أعاد احتفاء التلفزيون بيومه العالمي، والذي يوافق اليوم الحادي والعشرون من نوفمبر، ظهور عددٍ من المذيعين القدامى، ومشاركتهم في بث النشرات الإخبارية.

وقدم المذيعان مزيد السبيعي ومحمد خيري، نشرة الأخبار الأولى مساء اليوم، فيما قدم النشرة الرئيسة الليلة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً المذيعان حسين نجار وسبأ باهبري.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
10:26 PM

"التلفزيون" يستدعي مذيعيه "القدامي" لتقديم نشرات الأخبار

في إطار الاحتفاء بيومه العالمي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
5,958

أعاد احتفاء التلفزيون بيومه العالمي، والذي يوافق اليوم الحادي والعشرون من نوفمبر، ظهور عددٍ من المذيعين القدامى، ومشاركتهم في بث النشرات الإخبارية.

وقدم المذيعان مزيد السبيعي ومحمد خيري، نشرة الأخبار الأولى مساء اليوم، فيما قدم النشرة الرئيسة الليلة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً المذيعان حسين نجار وسبأ باهبري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,267
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

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